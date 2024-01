A. Szejna: Elon Musk zapowiedział udział w konferencji w Krakowie i Auschwitz

Wszyscy dostrzegają, jak wielkim zagrożeniem dla demokracji, praw człowieka, dla UE jest nacjonalizm, populizm, rasizm, i wszelkie przejawy ksenofobii, nienawiści człowieka do człowieka - zaznaczył Szejna. Według nieoficjalnych doniesień miliarder miał spotkać się z Lechem Wałęsą, jednak spotkanie nie dojdzie do skutku. Z informacji portalu onet wynika, że na przeszkodzie stanęły problemy zdrowotne byłego prezydenta.

Elon Musk weźmie udział w sympozjum poświęconym antysemityzmowi

Poseł PiS zwrócił się do Elona Muska. Chodzi o Wąsika i Kamińskiego

Po tym, jak pojawiły się informacje, że Musk pojawi się w Polsce, z nietypową prośbą do miliardera zwrócił się były minister edukacji w rządzie PiS, poseł Przemysław Czarnek. Zaprosił on Muska m.in. do więzienia w Radomiu i do Przytuł Starych koło Ostrołęki, w których przebywają Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Były minister edukacji poinformował miliardera, że "po raz pierwszy od 1989 roku mamy w Polsce więźniów politycznych" oraz że "trwa atak na polskie media, sądy i szeroko rozumianą wolność".