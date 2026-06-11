Do zdarzenia doszło w czwartek przed godz. 17. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 22-letni mieszkaniec gminy Libiąż czyścił wnętrze auta. W pewnym momencie doszło do wybuchu.

Na miejscu pojawili się policjanci, strażacy oraz pogotowie ratunkowe.

- Zniszczony samochód znajdował się na parkingu przed budynkiem wielorodzinnym - powiedział w rozmowie z Interią mł. bryg. Piotr Bębenek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.

Wybuch samochodu w środku miasta. Powodem środek użyty podczas czyszczenia

22-latek był jedynym poszkodowanym. Przytomny, ale z poparzeniami przetransportowany został do szpitala w Krakowie. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, odłączyli akumulator i instalację elektryczną w pojeździe.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do wybuchu ze sprężonym powietrzem - wyjaśnił w rozmowie z Interią mł. asp. Piotr Fudała z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.

Jak dodał policjant, był to środek w aerozolu, którym 22-latek posłużył się do prac porządkowych w samochodzie. Wiele wskazuje na to, że w trakcie korzystania z produktu nie uchylił szyb.

W wyniku eksplozji doszło do uszkodzenia pięciu innych samochodów znajdujących się w pobliżu. Straż pożarna zakończyła działania na miejscu około godz. 19. Wciąż trwają jednak czynności policji, w których udział bierze m.in. technik kryminalistyki.





"Wydarzenia": Ulewy nad Polską. Strażacy zapracowani, a rolnicy się cieszą Polsat News