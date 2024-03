Do zdarzenia doszło w czwartek przed godz. 10 na Placu Centralnym w dzielnicy Nowa Huta. Platforma Komunikacyjna Krakowa - PKK zamieściła w mediach społecznościowych nagranie nadesłane przez jednego ze świadków. W pierwotnej wersji wpisu przekazano, że - według relacji świadka - wybuchł pantograf. "W jakim stanie jest tabor którym jesteśmy wożeni?" - dodano, jednak po edycji fragment usunięto.

Kraków. Wybuch na dachu tramwaju na Nowej Hucie

Pod zamieszczonym nagraniem pojawiło się ponad 130 komentarzy, a post został udostępniony ponad 150 razy. "Współczuję motorniczemu i pasażerom oraz świadkom tego zdarzenia" - napisała jedna z użytkowniczek. Inna zapytała z kolei "czym my jeździmy?".

Pojawiły się także ironiczne komentarze. Jeden z internautów napisał: "Oj tam, oj tam, jakieś zwarcie było, co się miało sfajczyć to się sfajczyło - można się rozejść". W kolejnych wpisach czytamy też: "Przecież sylwester już był", "wybuchowy poranek" czy "skansen na kołach, co tu komentować więcej".