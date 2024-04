Według relacji mieszkańców do zdarzenia miało dojść w nocy - wtedy w okolicy było słychać dwa potężne wybuchy. Bankomat ustawiony był przy ulicy Na Kozłówce w dzielnicy Bieżanów-Prokocim na południu miasta.

Kraków. Uszkodzony bankomat. Świadkowie słyszeli wybuch

Szpiech potwierdził, że świadkowie mieli słyszeć wybuchy , ale służby ustalają w jaki dokładnie sposób doszło do uszkodzenia obiektu, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie pasażu handlowego.

Wybuch bankomatu. Złodzieje w akcji - plaga w Niemczech

Wysadzenie bankomatu to jedna z metod złodziei. To szczególnie popularny sposób działania przestępców w Niemczech, gdzie zjawisko jest na tyle popularne, że nasz zachodni sąsiad bywa nazywany "krainą wybuchających bankomatów" - do końca grudnia 2023 roku zgłoszono tam takich 470 przypadków.