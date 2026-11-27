W skrócie Prezydent Krakowa Łukasz Gibała przekazał policji 200 tys. zł na zakup kamizelek i zestawów ratowniczych na prośbę komendanta miejskiego.

Dwaj policjanci, którzy 7 listopada unieszkodliwili zamachowca na Rynku Głównym, podczas akcji używali własnego, prywatnego wyposażenia ochronnego.

W wyniku zamachu w Krakowie zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, natomiast sprawca zmarł w szpitalu 9 listopada.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

O swojej decyzji Łukasz Gibała poinformował w mediach społecznościowych. "Na prośbę komendanta miejskiego podjąłem decyzję o przekazaniu krakowskiej policji 200 tys. zł" - napisał.

Dodał, że kwota ta pokryje koszty zakupu kamizelek i zestawów ratowniczych dla policjantów.

200 tys. zł dla krakowskiej policji. Echa zamachu na Rynku Głównym

Warto przypomnieć, że choć krakowska policja wyposażona jest w kamizelki kuloodporne, Jakub Kulik i Artur Morański - dwaj bohaterscy funkcjonariusze, którzy 7 listopada unieszkodliwili zamachowca na Rynku Głównym - mieli na sobie swoje własne, prywatne wyposażenie.

W rozmowie z TVN24 potwierdziła to rzeczniczka prasowa małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło. Przedstawicielka służb nie potrafiła wyjaśnić jednak, co było powodem tego, że mundurowi zdecydowali się na własne kamizelki.

Zamach w Krakowie. Bohaterscy policjanci

Podczas tragicznego ataku w Krakowie, do którego doszło 7 listopada, 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

W nocy tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu w poniedziałek, 9 listopada.

Jakub Kulik i Artur Morański opuścili już szpital i dochodzą do siebie. Zgodnie z decyzją władz Krakowa, obaj mają zostać odznaczeni tytułem Honorowego Obywatela Miasta.

18 listopada natomiast prezydent Krakowa wręczył odznaczenia medykom i innym osobom zaangażowanym w pomoc poszkodowanym w strzelaninie - wszyscy wyróżnieni otrzymali odznaki "Honoris Gratia" (osobom zasłużonym dla Miasta).



