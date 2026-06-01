Echa referendum, Tusk rozwiązuje struktury KO w Małopolsce. Są szczegóły

W skrócie Donald Tusk zdecydował o rozwiązaniu struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To pokłosie odwołania prezydenta Krakowa w referendum.

Aleksander Miszalski przestał pełnić funkcję szefa KO w regionie, a obowiązki komisarza powierzono Dorocie Niedzieli.

Referendum, które odbyło się 24 maja, zakończyło się odwołaniem Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa. Nie rozwiązano jednak Rady Miasta.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Dziennikarze Polsat News potwierdzili, że Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce.

Decyzja premiera jest pokłosiem przegranego referendum w Krakowie, w wyniku którego odwołany został prezydent miasta - Aleksander Miszalski.

Tusk rozwiązał struktury KO w Małopolsce. Sekretarzem została Dorota Niedziela

Miszalski do tej pory piastował funkcję szefa regionalnych struktury KO w Małopolsce. Po decyzji szefa rządu stanowisko komisarza partii w regionie powierzono wicemarszałek Sejmu Dorocie Niedzieli.

- To naturalne, że przewodniczący i zarząd ocenili tę sytuację w Małopolsce negatywnie, w wyniku czego struktury zostały rozwiązane. Łączenie tego z referendum jest jak najbardziej uzasadnione. Ta decyzja nie oznacza utraty członkostwa w partii. Ten zakres spraw organizacyjnych leży teraz w kompetencjach pani marszałek Niedzieli - powiedział Interii poseł Marek Sowa.

Jak nieoficjalnie ustaliła Interia, Aleksander Miszalski o tym, że struktury zostaną rozwiązane, miał dowiedzieć się w poniedziałek rano, jeszcze przed głosowaniem uchwały.

Jako pierwszy o decyzji Donalda Tuska poinformował z kolei Onet.

Politycy KO sugerowali, że decyzja ws. Miszalskiego może zapaść po wyborach

Dodajmy, że kilka dni temu informowaliśmy, iż scenariusz, w którym za utratą władzy Aleksandra Miszalskiego w Krakowie pójdzie też utrata stanowiska w partyjnych strukturach, staje się coraz bardziej prawdopodobny.

Wówczas nasi rozmówcy oceniali jednak, że kluczowe dla byłego prezydenta Krakowa mają być wyniki wyborów na jego następcę bądź następczynię w miejskim ratuszu. Ostatecznie do zmian w strukturach doszło jeszcze szybciej.

- Jeśli w drugiej turze znalazłby się Gibała i ktoś z PiS-u, to będzie dla nas kłopot. Ale jeśli to będzie Gibała i ktoś od nas, to pokazuje, że dla PiS-u żadnej korzyści z tego referendum nie ma - mówił jeden z członków rządu w rozmowie z Interią.

Referendum w Krakowie. Mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta

Przypomnijmy, że 24 maja mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta Krakowa. Podczas konferencji prasowej komisarz z Miejskiej Komisji ds. Referendum przekazała, że za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego zagłosowało 171 581 osób, a przeciwko 3 631 osób.

Frekwencja w referendum przekroczyła wymagany ustawowo próg, a tym samym referendum uznano za ważne.

Z kolei frekwencja w głosowaniu dotyczącym odwołania Rady Miasta wyniosła 29,97 proc. Liczba oddanych ważnych kart nie przekroczyła ustawowego progu frekwencyjnego, dlatego też referendum w tej sprawie było nieważne.





"Wydarzenia": Napad na stację. Po akcji sprawca przemalował auto Polsat News