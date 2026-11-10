Echa ataku w Krakowie, rośnie liczba zatrzymanych. "Planowane wydalenie z Polski"

Justyna Kaczmarczyk

Justyna Kaczmarczyk

Rośnie liczba zatrzymanych w związku z działaniami w internecie po zamachu w Krakowie - dowiedziała się Interia. W rękach służb jest już dziewięć osób. - Wśród zatrzymanych jest Ukrainiec, wobec którego planowane jest wydalenie z kraju - przekazał Interii Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Służby nie chcą jednak zdradzać wszystkich szczegółów.

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Funkcjonariusze zabezpieczający teren w centrum Krakowa po sobotnim ataku.
Do ataku w Krakowie doszło w sobotnie popołudnie, na zdjęciu służby w pobliżu miejsca zdarzeniaKai JaneAgencja FORUM

Dotychczas informowano o siedmiu zatrzymanych w wieku od 15 do 38 lat. Było wśród nich sześciu obywateli Polski i jeden obywatel Ukrainy

Jak dowiedzieliśmy się w CBZC, wobec tego ostatniego planowane jest wydalenie z kraju. 

We wtorek przed południem pojawiła się informacja o kolejnych dwóch osobach zatrzymanych w związku ze swoją aktywnością w sieci po sobotnim zamachu w Krakowie.

W ataku strzelca w centrum miasta zginęło sześć osób. Tego samego dnia w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała kolejnych trzech osób - byli to rodzice i siostra sprawcy ataku. W poniedziałek zmarł zamachowiec.

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Atak w Krakowie. Zatrzymani za wpisy w sieci

Skąd zatrzymania? Jak tłumaczy Pietraszko, chodzi o działanie w przestrzeni internetowej, które zawierało groźby pozbawienia życia, pochwalanie takich przestępstw albo mowę nienawiści.

Policja, tłumacząc się względami bezpieczeństwa, nie podaje treści wpisów, które publikowali zatrzymani.

Siedem osób już usłyszało zarzuty. Wobec dwóch kolejnych prowadzone są czynności. W przypadku osoby małoletniej sprawą zajmuje się sąd rodzinny.

Pietraszko podkreśla, że w sieci nie jest się anonimowym, a służby są w stanie ustalić tożsamość i adres zamieszkania internautów.

- Dla policji nie ma znaczenia, czy wpis był traktowany przez autora jako głupi żart, czy wyrażał realny zamiar. Każdy przypadek traktowany jest z pełną powagą - mówi Interii.

Atak w Krakowie. Zamachowiec strzelał do przypadkowych przechodniów

W sobotę 24-letni uzbrojony mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie. Otworzył ogień z broni automatycznej i strzelał do przypadkowych osób.

Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sam napastnik.

Strzelec zmarł w poniedziałek nad ranem. W sprawie aktu terroru wciąż trwa śledztwo.

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