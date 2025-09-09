Echa afery po incydencie na Giewoncie. "Obraza uczuć religijnych"
Trzej mężczyźni, którzy w niedzielę wspięli się na krzyż na Giewoncie, są poszukiwani przez zakopiańską policję. - Funkcjonariusze wykonują czynności sprawdzające przed wszczęciem postępowania - przekazała Interii podinsp. Katarzyna Cisło. Jak wyjaśniła rzeczniczka, sprawa prowadzona jest pod kątem obrazy uczuć religijnych.
W skrócie
Policja w Zakopanem prowadzi czynności sprawdzające przed wszczęciem postępowania w sprawie niedzielnego incydentu.
Jak alarmowały media, na Giewoncie doszło wówczas do niebezpiecznej sytuacji. Trzech turystów wspięło się na znajdujący się na szczycie krzyż.
Zakopane: Niebezpieczne zachowanie turystów na Giewoncie. Szuka ich policja
- Policjanci prowadzą czynności właśnie pod kątem obrazy uczuć religijnych - wyjaśniła w rozmowie z Interią rzeczniczka policji w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło.
Podkreśliła, że osoby, o których mowa "będą ustalane". - Sprawdzimy, czy przekształci się to w postępowanie - dodała rzeczniczka.
Zgodnie z art. 196 Kodeksu karnego za obrazę uczuć religijnych grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.
Turyści wspięli się na krzyż na Giewoncie. "Obraza uczuć religijnych"
Do zdarzenia doszło około godz. 6 w niedzielny poranek. Świadkowie relacjonowali, że w pewnym momencie na konstrukcji krzyża znajdowały się trzy osoby - jedna na szczycie, druga na bocznym ramieniu, a trzecia rozpoczynała wspinaczkę. Mężczyźni, siedząc na stalowej konstrukcji, wygłupiali się i głośno przeklinali.
Podinsp. Katarzyna Cisło tłumaczyła, że funkcjonariusze wszczęli czynności po tym, jak znaleźli zamieszczone w mediach społecznościowych nagrania. Widać na nich trzech turystów wspinających się na krzyż na Giewoncie.
Rzeczniczka zaznaczyła również, że złamany został regulamin Tatrzańskiego Parku Narodowego. - Musimy wejść w kontakt z parkiem, czy będą zgłaszać tę sprawę - dodała podinsp. Katarzyna Cisło.
Zastępca rzecznika zakopiańskiej policji st. asp. Maciej Kasprzycki przekazał PAP, że sprawcy są poszukiwani. Mówił również, że działania prowadzone są w kierunku obrazy uczuć religijnych.
- Krzyż na Giewoncie jest bowiem obiektem kultu religijnego i jednocześnie zabytkiem wpisanym do rejestru - wyjaśnił Kasprzycki.
Tatry. Turyści złamali regulamin parku. Grożą za to surowe kary
Według regulaminu Tatrzańskiego Parku Narodowego wspinanie się na krzyż jest zabronione. Upadek z konstrukcji grozi śmiercią nie tylko własną, ale również osób znajdujących się u podnóża.
Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) Szymon Ziobrowski przypomniał, że za tego typu wykroczenie straż parku może nałożyć mandat w wysokości do 1000 zł. W poprzednich latach TPN nakładał mandaty na osoby łamiące zakaz i zapowiada dalsze egzekwowanie przepisów.
Krzyż na Giewoncie jest wpisany do rejestru zabytków i dla wielu wiernych stanowi symbol religijny. Został ustawiony w 1901 roku. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Tatr i Zakopanego, a sam szczyt należy do najczęściej odwiedzanych przez turystów. Konstrukcja ma 15 m wysokości. Ramię krzyża ma 5,5 m długości.