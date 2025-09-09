W skrócie Trzech mężczyzn wspięło się na krzyż na Giewoncie, łamiąc regulamin Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Turyści są poszukiwani przez zakopiańską policję, która prowadzi czynności sprawdzające przed wszczęciem postępowania pod kątem obrazy uczuć religijnych.

Turyści mogą zostać również ukarani grzywną, gdyż złamali regulamin Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Policja w Zakopanem prowadzi czynności sprawdzające przed wszczęciem postępowania w sprawie niedzielnego incydentu.

Jak alarmowały media, na Giewoncie doszło wówczas do niebezpiecznej sytuacji. Trzech turystów wspięło się na znajdujący się na szczycie krzyż.

Zakopane: Niebezpieczne zachowanie turystów na Giewoncie. Szuka ich policja

- Policjanci prowadzą czynności właśnie pod kątem obrazy uczuć religijnych - wyjaśniła w rozmowie z Interią rzeczniczka policji w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło.

Podkreśliła, że osoby, o których mowa "będą ustalane". - Sprawdzimy, czy przekształci się to w postępowanie - dodała rzeczniczka.

Zgodnie z art. 196 Kodeksu karnego za obrazę uczuć religijnych grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Turyści wspięli się na krzyż na Giewoncie. "Obraza uczuć religijnych"

Do zdarzenia doszło około godz. 6 w niedzielny poranek. Świadkowie relacjonowali, że w pewnym momencie na konstrukcji krzyża znajdowały się trzy osoby - jedna na szczycie, druga na bocznym ramieniu, a trzecia rozpoczynała wspinaczkę. Mężczyźni, siedząc na stalowej konstrukcji, wygłupiali się i głośno przeklinali.

Podinsp. Katarzyna Cisło tłumaczyła, że funkcjonariusze wszczęli czynności po tym, jak znaleźli zamieszczone w mediach społecznościowych nagrania. Widać na nich trzech turystów wspinających się na krzyż na Giewoncie.

Rzeczniczka zaznaczyła również, że złamany został regulamin Tatrzańskiego Parku Narodowego. - Musimy wejść w kontakt z parkiem, czy będą zgłaszać tę sprawę - dodała podinsp. Katarzyna Cisło.

Zastępca rzecznika zakopiańskiej policji st. asp. Maciej Kasprzycki przekazał PAP, że sprawcy są poszukiwani. Mówił również, że działania prowadzone są w kierunku obrazy uczuć religijnych.

- Krzyż na Giewoncie jest bowiem obiektem kultu religijnego i jednocześnie zabytkiem wpisanym do rejestru - wyjaśnił Kasprzycki.

Tatry. Turyści złamali regulamin parku. Grożą za to surowe kary

Według regulaminu Tatrzańskiego Parku Narodowego wspinanie się na krzyż jest zabronione. Upadek z konstrukcji grozi śmiercią nie tylko własną, ale również osób znajdujących się u podnóża.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) Szymon Ziobrowski przypomniał, że za tego typu wykroczenie straż parku może nałożyć mandat w wysokości do 1000 zł. W poprzednich latach TPN nakładał mandaty na osoby łamiące zakaz i zapowiada dalsze egzekwowanie przepisów.

Krzyż na Giewoncie jest wpisany do rejestru zabytków i dla wielu wiernych stanowi symbol religijny. Został ustawiony w 1901 roku. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Tatr i Zakopanego, a sam szczyt należy do najczęściej odwiedzanych przez turystów. Konstrukcja ma 15 m wysokości. Ramię krzyża ma 5,5 m długości.

