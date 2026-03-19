Dzik zablokował przejazd krakowskiego tramwaju. Interweniowały służby

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Poranny kurs tramwaju zamienił się w niecodzienną interwencję. W Krakowie ruch na jednej z kluczowych tras wstrzymał dzik, który zablokował torowisko. Przez ponad godzinę pasażerowie musieli liczyć się z utrudnieniami i przesiadkami do autobusów zastępczych.

Dzik, który zablokował torowisko w Krakowie
Kraków. Dzik zablokował przejazd tramwaju

W skrócie

  • Ruch tramwajów w północnej części Krakowa został wstrzymany, gdy przy torowisku pojawił się dzik.
  • Tramwaje linii 18 i 50 skierowano do pętli Krowodrza Górka, a na odcinku do Górki Narodowej uruchomiono komunikację zastępczą.
  • Po około godzinie dzika zabrano z torowiska, co pozwoliło przywrócić ruch tramwajowy do Górki Narodowej.
Ruch tramwajowy w północnej części Kraków został wstrzymany po tym, jak przy torowisku pojawił się dzik. Zwierzę leżało w pobliżu torów w taki sposób, że uniemożliwiało przejazd składów.

Do zdarzenia doszło około godz. 10:06 - za przystankiem Papierni Prądnickich w kierunku Górki Narodowej.

    W związku z sytuacją wstrzymano ruch tramwajów, a linie nr 18 i 50 skierowano do pętli Krowodrza Górka. Na odcinku do Górki Narodowej uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

    Kraków. Dzik sparaliżował ruch tramwajów w Krakowie

    Interia skontaktowała się z rzecznikiem MPK Kraków, który opisał przebieg zdarzenia.

    - Motorniczy zgłosił dyspozytorom, że nie może kontynuować jazdy. Poinformował, że w pobliżu torowiska leży dzik i to w taki sposób, że przejazd jest niemożliwy - przekazał Marek Gancarczyk z krakowskiego MPK.

    Rzecznik dodał, iż dyspozytorzy powiadomili o tym fakcie straż miejską, a ta wezwała fundację, która opiekuje się dzikimi zwierzętami.

    - Po godzinie udało się tego dzika z torowiska zabrać, co też umożliwiło nam przywrócić ruch do Górki Narodowej - wytłumaczył Gancarczyk.

    Jak dodał rzecznik, straż miejska współpracuje w takich sytuacjach z wyspecjalizowanymi podmiotami, które odpowiadają za zabezpieczenie i transport dzikich zwierząt.

