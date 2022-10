Dziennikarz Interii niewpuszczony na konferencję z prezydentem Krakowa

Dziennikarz Interii Dawid Serafin nie został wpuszczony na konferencję prasową, w której brał udział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Wejście do prezydenckiego holu zagrodzili ochroniarze, którzy poinformowali go, że nie może wejść do środka. Kto podjął taką decyzję? Tego nie wiadomo. Konferencję zorganizowali przedstawiciele miejskiej spółki Kraków 5020. W ostatnim czasie media pisały o kontrowersjach związanych z jej funkcjonowaniem.

Zdjęcie Urząd Miasta Krakowa. Fot. Gerard/REPORTER/East News/Twitter / INTERIA.PL