Dwugłos w sprawie incydentów wyborczych w Krakowie. "Nie otrzymaliśmy"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Głosowanie w II turze wyborów na prezydenta Krakowa przebiega spokojnie. Zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa Piotr Bukowski przekazał, że nie otrzymano zgłoszenia o rzekomym zniszczeniu plakatów wyborczych. Innego zdania jest natomiast dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.

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Ręka dorosłej osoby wrzuca kartę do przezroczystej urny podczas II tury wyborów prezydenckich w Krakowie.
II tura wyborów prezydenckich w KrakowieArtur Barbarowski East News

W skrócie

  • Podczas II tury wyborów prezydenckich w Krakowie głosowanie odbywa się spokojnie, a zgłoszenia związane z niszczeniem plakatów wyborczych są kwestią sporną między przedstawicielami urzędu miasta a Krajowym Biurem Wyborczym.
  • Zgodnie z informacjami przekazanymi przez zastępcę dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa, oficjalnie nie odnotowano incydentów dotyczących zniszczenia plakatów, z wyjątkiem jednego przypadku poza lokalem wyborczym.
  • Według dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie doszło do zerwania 11 plakatów wyborczych na osiedlu Oświecenia, a sprawą zajmuje się policja.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

W Krakowie trwa głosowanie w II turze na prezydenta miasta. Piotr Bukowski, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa, podczas popołudniowej konferencji prasowej, został zapytany o incydenty podczas ciszy wyborczej.

Kraków wybiera. Brak incydentów wyborczych

Jeden z dziennikarzy zapytał urzędnika, czy dotarły do niego informacje o przypadkach niszczenia plakatów wyborczych, do czego miało dojść na osiedlu Złotej Jesieni. 

- Takiego dokładnie zgłoszenia nie otrzymaliśmy - przekazał Bukowski, zaznaczając, że jedna sytuacja dotyczyła plakatu, jednak "nie znajdował się on w lokalu wyborczym".

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Joanna Mazur
Joanna Mazur

- Może ktoś źle zrozumiał, w którym miejscu może się on znajdować, a w którym nie - dodał.

Zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa przekazał też, że zgodnie z wytycznymi plakaty, które zostały rozwieszone przed terminem wyborów, "mogą pozostać".

Z kolei dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko przekazała po godz. 16 PAP, że "odnotowano jeden incydent związany ze zrywaniem plakatów wyborczych".

Jak wyjaśnił mł. asp. Rafał Wawrzuta, do incydentu doszło przed południem w Nowej Hucie. Na osiedlu Oświecenia stwierdzono zerwanie 11 plakatów wyborczych jednego z kandydatów. Czynności w tej sprawie prowadzi policja.

Wybory prezydenckie w Krakowie. Najważniejsze informacje

Lokale wyborcze w Małopolsce będą otwarte do godz. 21. Do momentu ich zamknięcia obowiązuje cisza wyborcza. Na kartach do głosowania znajdują się nazwiska dwóch kandydatów: Łukasza GibałyMoniki Piątkowskiej. Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak "X" przy jednym z nazwisk.

Po zamknięciu lokali wyborczych Interia opublikuje wyniki sondaży exit poll OGB oraz Ipsos. Reporterzy na gorąco skomentują reakcje w sztabach wyborczych i porozmawiają z politykami.

Z kolei na antenie Polsat News o godz. 19.10 rozpocznie się emisja programu specjalnego "Kraków Wybiera".

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