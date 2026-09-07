W skrócie Marian Banaś nie został zakwalifikowany jako kandydat na prezydenta Krakowa z powodu niewystarczającej liczby podpisów poparcia.

Komisja wyborcza zarejestrowała m.in. Michała Drewnickiego, Łukasza Gibałę, Jana Hoffmana, Michała Klimka, Aleksandrę Owcę i Monikę Piątkowską, a weryfikacja części zgłoszeń nadal trwa.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa zaplanowano na 27 września w związku z odwołaniem Aleksandra Miszalskiego podczas majowego referendum.

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- Zarejestrowaliśmy do tej pory Michała Drewnickiego, Łukasza Gibałę, Jana Hoffmana, Michała Klimka, Aleksandrę Owcę, Monikę Piątkowską. Odmówiliśmy zgłoszenia Marianowi Banasiowi, Stanisławowi Kułachowi i Marii Ratuszyńskiej - przekazał na konferencji Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie jej przewodniczący Krzysztof Dyl.

Dyl poinformował, że komisja nadal weryfikuje podpisy zebrane przez Bartosza Bocheńczaka, Darię Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. - Mamy jeszcze wątpliwości, co do niektórych list poparcia - wskazał. W poniedziałek nie pojawią się już prawdopodobnie nowe decyzje.

Z ustaleń Interii wynika, że kandydat Konfederacji także może spotkać się z odmową. Z kolej kandydatka Nowej Lewicy, według naszych źródeł, zostanie wpisana na listę.

- W przypadku pana Bocheńczaka otrzymaliśmy od Urzędu Miasta informację, że zweryfikowano mniej podpisów niż jest wymagane, ale ta różnica była minimalna. Dlatego musimy to jeszcze sprawdzić - powiedział Dyl.

Wybory w Krakowie. Marian Banaś poza stawką

O problemach, z jakimi zmagał się Bartosz Bocheńczak, informowaliśmy w Interii w piątek. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynikało wtedy, że po przeliczeniu przez komisję wyborczą ważnych było 2950 podpisów, podczas gdy do rejestracji potrzeba trzech tysięcy. Na poniedziałek zaplanowano jednak ponowne liczenie.

- Mam nadzieję, że kandydat Konfederacji będzie miał wymaganą liczbę podpisów. Grać należy fair (...). Jeżeli ktoś poległ na proceduralnych problemach, ja po prostu go żałuję - powiedział Michał Drewnicki z PiS, pytany przez dziennikarzy o problemy Bocheńczaka.

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"Jeśli żadne odwołania nic nie dadzą i się to potwierdzi, to jest to kompromitacja Konfederacji i wtopa, której echo będzie wracać długo" - skomentował w mediach społecznościowych Marcin Fijołek, dziennikarz Interii i Polsat News.

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Decyzja komisji nie oznacza jednak, że kandydaci na pewno nie zostaną zarejestrowani. Od decyzji przysługuje bowiem odwołanie, które musi wpłynąć do komisarza wyborczego w terminie dwóch dni od ogłoszenia listy.

Kraków. Lista kandydatów na prezydenta miasta

Zgodnie z kalendarzem wyborczym komitety miały czas do czwartku do godziny 16 na złożenie list poparcia do Miejskiej Komisji Wyborczej. Wymagany próg wynosił trzy tys. ważnych podpisów. Weryfikacja ruszyła natychmiast po zamknięciu zgłoszeń.

Do Komisji spłynęły podpisy zebrane przez 12 kandydatów. Spośród nich czworo zostało wcześniej zarejestrowanych. Są to: Michał Drewnicki (PiS), Monika Piątkowska (popierana przez KO i PSL), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów majowego referendum) i Aleksandra Owca (Partia Razem).

Dokumenty złożyli także Marian Banaś (były prezes Najwyższej Izby Kontroli), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Łukasz Gibała (komitet Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Stanisław Kułach, Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska) i Marta Ratuszyńska.

Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy miasta odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO). Do czasu wyboru nowego włodarza funkcję tę pełni wcześniejszy zastępca odwołanego prezydenta - Stanisław Kracik.



