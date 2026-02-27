W skrócie Na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Ładna doszło do czołowego zderzenia busa z ciągnikiem siodłowym, w wyniku którego zginął kierowca busa, a dwie osoby trafiły do szpitala.

Dwadzieścia minut później w Pogórskiej Woli bus najechał na Mazdę, która po zderzeniu uderzyła w inne auto, a bus w cysternę; uczestnicy odnieśli powierzchowne obrażenia.

Na miejscu obu zdarzeń prowadzony jest ruch wahadłowy.

Asp. Kamil Wójcik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, przekazał w rozmowie z Interią, że w piątkowy poranek na drodze krajowej nr 94 doszło do dwóch wypadków. Pierwszy z nich miał miejsce w miejscowości Ładna około godziny 7:40.

Doszło tam do czołowego zderzenia dwóch pojazdów: ciągnika siodłowego oraz samochodu w typie busa. - Busem podróżowały dwie młode osoby. Kierowca zginął na miejscu, natomiast drugi z pasażerów trafił do szpitala - poinformował asp. Wójcik, wskazując, że do lecznicy przewieziony został także kierowca ciągnika.

Dwa niebezpieczne zdarzenia na drodze w Małopolsce. Nie żyje jedna osoba

Kolejne zdarzenie miało miejsce zaledwie 20 minut później w Pogórskiej Woli. Jak opisywał asp. Wójcik, na początku pojazd osobowy marki Mazda został najechany od tyłu przez busa.

- Następnie kierująca mazdą zjechała na przeciwległy pas i uderzyła w inne auto. Bus uderzył z kolei w cysternę - relacjonował policjant, dodając, że jedna z osób uczestniczących w tym zdarzeniu doznała "powierzchownych obrażeń".

Pytany o sytuację na trasie, asp. Wójcik wskazał, że na drodze prowadzony jest ruch wahadłowy.

