Dwa wypadki w Małopolsce. Dzieliło je zaledwie kilkadziesiąt minut

Alicja Krause

Jedna osoba zginęła w wypadku, do którego doszło w piątkowy poranek na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Ładna koło Tarnowa (woj. małopolskie). Jak przekazał Interii asp. Kamil Wójcik z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, chodzi o kierowcę busa. 20 minut później na tej samej drodze doszło do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia.

Rozbity samochód dostawczy leżący na poboczu, liczne porozrzucane towary budowlane, służby ratunkowe oraz parawan osłaniający znajdują się na miejscu zdarzenia, w tle drzewa bez liści.
Tragiczny poranek w Małopolsce. Zdarzyły się dwa wypadki, nie żyje jedna osobaTarnowska Policja/Facebookmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Ładna doszło do czołowego zderzenia busa z ciągnikiem siodłowym, w wyniku którego zginął kierowca busa, a dwie osoby trafiły do szpitala.
  • Dwadzieścia minut później w Pogórskiej Woli bus najechał na Mazdę, która po zderzeniu uderzyła w inne auto, a bus w cysternę; uczestnicy odnieśli powierzchowne obrażenia.
  • Na miejscu obu zdarzeń prowadzony jest ruch wahadłowy.
Asp. Kamil Wójcik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, przekazał w rozmowie z Interią, że w piątkowy poranek na drodze krajowej nr 94 doszło do dwóch wypadków. Pierwszy z nich miał miejsce w miejscowości Ładna około godziny 7:40.

Doszło tam do czołowego zderzenia dwóch pojazdów: ciągnika siodłowego oraz samochodu w typie busa. - Busem podróżowały dwie młode osoby. Kierowca zginął na miejscu, natomiast drugi z pasażerów trafił do szpitala - poinformował asp. Wójcik, wskazując, że do lecznicy przewieziony został także kierowca ciągnika.

Dwa niebezpieczne zdarzenia na drodze w Małopolsce. Nie żyje jedna osoba

Kolejne zdarzenie miało miejsce zaledwie 20 minut później w Pogórskiej Woli. Jak opisywał asp. Wójcik, na początku pojazd osobowy marki Mazda został najechany od tyłu przez busa.

    - Następnie kierująca mazdą zjechała na przeciwległy pas i uderzyła w inne auto. Bus uderzył z kolei w cysternę - relacjonował policjant, dodając, że jedna z osób uczestniczących w tym zdarzeniu doznała "powierzchownych obrażeń".

    Pytany o sytuację na trasie, asp. Wójcik wskazał, że na drodze prowadzony jest ruch wahadłowy.

