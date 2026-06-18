W skrócie Dwóch kierowców potrąciło pieszych na przejściach w Krakowie, po czym oddaliło się z miejsca zdarzenia bez udzielenia pomocy.

Pierwszy wypadek miał miejsce na skrzyżowaniu ulic Dietla i Sukienniczej, gdzie 79-latek został potrącony przez kierowcę Mercedesa i zmarł w szpitalu.

Zatrzymany 47-letni obywatel Ukrainy był pod wpływem alkoholu i amfetaminy, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

W drugim wypadku 32-letni kierowca Audi potrącił młodą kobietę na ulicy Borkowskiej. Był poszukiwany listem gończym, został zatrzymany i trafił do zakładu karnego.

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Do pierwszego wypadku doszło w niedzielę około godz. 22.30 w Krakowie. Na skrzyżowaniu ulic Dietla i Sukienniczej kierujący samochodem marki Mercedes-Benz potrącił 79-latka przechodzącego przez oznakowane przejście dla pieszych. Po zdarzeniu nie udzielił mu pomocy i odjechał.

Rannemu seniorowi pomocy udzielili świadkowie, którzy wezwali służby ratunkowe. Poszkodowany w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Wypadek w Krakowie. Pijany kierowca zatrzymany

Krakowscy policjanci jeszcze tego samego wieczoru rozpoczęli działania. 47-letni kierowca Mercedesa został zatrzymany w jednym z bloków na terenie dzielnicy Ruczaj. Mężczyzna nie chciał otworzyć drzwi, dlatego funkcjonariusze - przy wsparciu straży pożarnej - siłowo weszli do mieszkania.

Badania wykazały, że 47-letni obywatel Ukrainy był pod wpływem alkoholu. Co więcej, test narkotykowy wykazał obecność amfetaminy.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Po śmierci 79-latka w szpitalu zarzuty mają zostać uzupełnione i zaostrzone. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Ukraińca na trzy miesiące. Grozi mu do 20 lat więzienia.

W związku ze sprawą policjanci zatrzymali również 46-letnią pasażerkę Mercedesa. Kobieta została ujęta w środę na terenie powiatu sandomierskiego. W czwartek będzie doprowadzona do prokuratury. Śledczy badają dokładny przebieg zdarzenia.

Potrącił kobietę i uciekł. Był poszukiwany listem gończym

Do innego poważnego wypadku doszło 10 czerwca przed godz. 10 w rejonie krakowskich Klinów. Na ulicy Borkowskiej kierowca Audi, podczas manewru wyprzedzania autobusu miejskiego na przejściu dla pieszych, potrącił młodą kobietę. Po zdarzeniu nie udzielił jej pomocy i uciekł.

W związku ze sprawą policjanci z Komisariatu Policji VII w Krakowie zatrzymali na terenie Nowej Huty 32-letniego mieszkańca powiatu wielickiego.

Mężczyzna był poszukiwany listem gończym do odbycia kary dwóch lat więzienia. Trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzony wyrok. Odpowie również za nieudzielenie pomocy poszkodowanej kobiecie - za co grozi mu do trzech lat więzienia.





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