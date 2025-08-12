Duży pożar w Małopolsce. Słup dymu nad Bochnią

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Aktualizacja

Hala firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami w Bochni (woj. małopolskie) stanęła w ogniu we wtorek nad ranem - przekazały Interii służby. Pożar objął cały budynek oraz składowisko opon. Na miejsce zadysponowano m.in. specjalną grupę chemiczną i robot gaśniczy. Akcję utrudnia duże zadymienie.

Pożar sortowni odpadów w Bochni
Pożar sortowni odpadów w Bochnist. str. Jakub Szostak KW PSP Krakówmateriał zewnętrzny

Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze przy ul. Krzyżanowickiej w Bochni we wtorek tuż przed godz. 4. Ogień objął halę o wymiarach 62x32x12, stanowiącą sortownię odpadów oraz pobliskie składowisko opon. 

Na miejscu wystąpiło duże zadymienie, utrudniające pracę służb.

Bochnia. Pożar składowiska odpadów. Straż monitoruje stan powietrza

Jak przekazał Interii mł. kpt. Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, na miejsce zadysponowano m.in. grupę chemiczną "Kraków 6", która monitoruje stan powietrza przy użyciu mobilnego laboratorium SCRRChem MobiLab.

- Nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi - podkreślił Ciepły.

Zobacz również:

Pożar katedry Mezquita w Kordobie
Świat

Pożar katedry Mezquita w Kordobie

Artur Pokorski
Artur Pokorski

    Strażacy wykorzystują do akcji także robot gaśniczy. Po godz. 6:20 pożar przestał się rozprzestrzeniać. Jak doprecyzował strażak, trwa przelewanie odpadów.

    Nikt nie został poszkodowany w wyniku pożaru. Na miejscu działają 24 jednostki straży pożarnej, łącznie 100 strażaków.

    Zobacz również:

    Pożary w rejonie góry Sierra de la Plata
    Świat

    Pożar w turystycznym raju. Ogień zbliża się do domów

    Jakub Krzywiecki
    Jakub Krzywiecki
    Afera wokół KPO w ''Graffiti''. Jabłoński: To jest system, który ma charakter korupcjogennyPolsat NewsPolsat News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze