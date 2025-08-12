Duży pożar w Małopolsce. Słup dymu nad Bochnią

Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze przy ul. Krzyżanowickiej w Bochni we wtorek tuż przed godz. 4. Ogień objął halę o wymiarach 62x32x12, stanowiącą sortownię odpadów oraz pobliskie składowisko opon.

Na miejscu wystąpiło duże zadymienie, utrudniające pracę służb.

Bochnia. Pożar składowiska odpadów. Straż monitoruje stan powietrza

Jak przekazał Interii mł. kpt. Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, na miejsce zadysponowano m.in. grupę chemiczną "Kraków 6", która monitoruje stan powietrza przy użyciu mobilnego laboratorium SCRRChem MobiLab.

- Nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi - podkreślił Ciepły.

Strażacy wykorzystują do akcji także robot gaśniczy. Po godz. 6:20 pożar przestał się rozprzestrzeniać. Jak doprecyzował strażak, trwa przelewanie odpadów.

Nikt nie został poszkodowany w wyniku pożaru. Na miejscu działają 24 jednostki straży pożarnej, łącznie 100 strażaków.

