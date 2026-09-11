W skrócie W Żurowej w powiecie tarnowskim służby prowadzą akcję związaną z paczką owiniętą czarną folią, w której wykryto podwyższony poziom promieniowania.

Do zdarzenia wezwano straż pożarną, grupę chemiczną oraz powiadomiono odpowiednie instytucje do spraw bezpieczeństwa i atomistyki.

Według nieoficjalnych informacji w przesyłce mogą znajdować się elektrody spawalnicze, które mogą zawierać naturalnie promieniotwórczy tor.

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Nietypowe zgłoszenie postawiło na nogi służby w powiecie tarnowskim. Chodzi o przesyłkę znajdującą się na palecie i owiniętą czarną folią.

Jak przekazał Interii rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Hubert Ciepły, działania rozpoczęły się około godz. 12 i trwają już od kilku godzin.

- Paczka na palecie zawinięta w czarną folię dawała dodatnie promieniowanie. Na miejsce wysłano sześć pojazdów straży pożarnej i grupę chemiczną z Tarnowa - przekazał.

Tajemnicza przesyłka w Żurowej. Służby powiadomiły Państwową Agencję Atomistyki

Na miejscu wykonano pomiary specjalistycznym sprzętem. Jak przekazał Hubert Ciepły, urządzenia wskazują na delikatnie podwyższony poziom promieniowania.

Teren został zabezpieczony, a o zdarzeniu poinformowano Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Państwową Agencję Atomistyki.

- Na razie czekamy na decyzję Państwowej Agencji Atomistyki i do tej chwili nic się z tym nie będzie działo - powiedział Ciepły.

Jak wyjaśnił strażak, to właśnie PAA ma zdecydować o dalszym postępowaniu z przesyłką, w tym o tym, czy konieczne będzie jej otwarcie i zabezpieczenie zawartości.

Z nieoficjalnych ustaleń służb wynika, że w przesyłce mogą się znajdować elektrody spawalnicze. Niektóre elektrody stosowane w spawalnictwie mogą zawierać związki toru, czyli naturalnie występującego pierwiastka promieniotwórczego.

Przypuszczenie to nie zostało jednak na razie potwierdzone.



