W niedzielę 27 września odbyły się przedterminowe wybory prezydenta miasta Krakowa. Zostały zorganizowane wskutek przeprowadzonego w maju referendum, podczas którego odwołano ówczesnego prezydenta Aleksandra Miszalskiego przed upływem kadencji.

II tura wyborów w Krakowie. Łukasz Gibała kontra Monika Piątkowska

I turę wyborów na prezydenta Krakowa wygrał Łukasz Gibała z wynikiem 36,38 proc. Zagłosowało na niego 93 042 wyborców.

Łukasz Gibała (urodzony 10 września 1977 roku w Krakowie) od 2018 roku jest radnym Krakowa. Reprezentuje Kraków dla Mieszkańców. W przeszłości był związany między innymi z Platformą Obywatelską oraz Ruchem Palikota.

Drugie miejsce w I turze zajęła Monika Piątkowska. Kandydatka uzyskała 29,91 proc. głosów. Zagłosowało na nią 76 514 osób.

Monika Piątkowska (urodzona 18 sierpnia 1974 roku w Zakopanem) od 2025 roku pełni urząd senatora RP. Należy do Koalicji Obywatelskiej. W przedterminowych wyborach poparło ją również Polskie Stronnictwo Ludowe.

Frekwencja w I turze wyniosła 43,5 proc.

Kiedy odbędzie się II tura wyborów w Krakowie? Termin wskazuje uchwała

Jak wynika z treści uchwały nr 12 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2026 roku: "W dniu 11 października 2026 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwoje kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów".

II tura wyborów odbędzie się w godzinach od 7:00 do 21:00. Swój głos będzie można oddać w tych samych lokalach wyborczych, co 27 września.

Kto może głosować w II turze przedterminowych wyborów prezydenta miasta Krakowa?

W II turze przedterminowych wyborów, podobnie jak w I, mogą głosować osoby na stałe mieszkające w Krakowie. W wyborach tych nie ma możliwości, by jednorazowo zmienić miejsca głosowania czy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Co ważne - w głosowaniu mogą brać udział osoby powyżej 18. roku życia korzystające z pełni praw publicznych (w tym czynnego prawa wyborczego). Ponadto, jak czytamy na stronie bip.krakow.pl, osoby, które mieszkają na stałe w Krakowie, a nie zgłosiły tego faktu w Urzędzie, powinny złożyć wniosek "o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania".

Co w sytuacji, gdy nie wiemy, w którym obwodzie głosowania jesteśmy ujęci? W takim przypadku najprościej sprawdzić nasze dane w Centralnym Rejestrze Wyborców za pośrednictwem usługi mObywatel.



