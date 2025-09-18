Dron na terenie oczyszczalni ścieków w Małopolsce. Gmina wydała komunikat

Jak przekazał Urząd Gminy Skała w komunikacie na Facebooku, do zdarzenia doszło w środę na terenie oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi. Po ujawnieniu na miejscu drona, na wezwane zostały odpowiednie służby, które zajęły się sprawą.

Wstępnie ustalono, że bezzałogowiec to tzw. dron rekreacyjny - służący głównie do zabawy i nauki latania.

"Przy tej okazji przypominamy: Latanie dronami nad infrastrukturą krytyczną znajdującą się na terenie gminy, taką jak: ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody czy obiekty energetyczne, jest zabronione i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Latanie nad tymi obiektami jest zabronione, ponieważ mogą one być celami strategicznymi dla potencjalnych ataków" - podkreśliła gmina w komunikacie, prosząc o rozwagę.

Dron nad Belwederem. 21-letni Ukrainiec deportowany

To kolejny przypadek w ciągu ostatnich dni, kiedy bezzałogowiec pojawia w przestrzeni objętej zakazem lotów.

Przypomnijmy, że w tym tygodniu obywatel Ukrainy, który wraz z Białorusinką wypuścił drona nad budynki rządowe przy ul. Parkowej i Belweder, usłyszał zarzut złamania prawa lotniczego.

21-letni mężczyzna został też deportowany. Dodatkowo obowiązuje go pięcioletni zakaz wjazdu do Polski oraz innych krajów strefy Schengen.

