Dron na terenie oczyszczalni ścieków w Małopolsce. Gmina wydała komunikat

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Aktualizacja

Na teren oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi w środę spadł dron - przekazał w czwartkowym komunikacie Urząd Gminy Skała (woj. małopolskie). "Ze wstępnych oględzin wynika, że był to tzw. dron rekreacyjny - służący głównie do zabawy i nauki latania" - podano we wpisie. Jak podkreślono, latanie dronami nad infrastrukturą krytyczną jest zabronione.

Dron spadł na teren oczyszczalni ścieków w Małopolsce (zdj. ilustracyjne)
Dron spadł na teren oczyszczalni ścieków w Małopolsce (zdj. ilustracyjne)Google Maps123RF/PICSEL

Jak przekazał Urząd Gminy Skała w komunikacie na Facebooku, do zdarzenia doszło w środę na terenie oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi. Po ujawnieniu na miejscu drona, na wezwane zostały odpowiednie służby, które zajęły się sprawą.

Wstępnie ustalono, że bezzałogowiec to tzw. dron rekreacyjny - służący głównie do zabawy i nauki latania.

"Przy tej okazji przypominamy: Latanie dronami nad infrastrukturą krytyczną znajdującą się na terenie gminy, taką jak: ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody czy obiekty energetyczne, jest zabronione i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Latanie nad tymi obiektami jest zabronione, ponieważ mogą one być celami strategicznymi dla potencjalnych ataków" - podkreśliła gmina w komunikacie, prosząc o rozwagę.

