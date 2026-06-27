Dramatyczny finał domowej awantury. Koniec obławy w Małopolsce
W Łękawicy niedaleko Wadowic około 20-letni mężczyzna miał zaatakować nożem 48-latka, a potem uciec do lasu. - Napastnika wypatrzyła załoga policyjnego śmigłowca. Został zatrzymany - przekazała Interii podkom. Iwona Szelichiewicz. Potwierdziła, że funkcjonariusze dostali wcześniej wezwanie do domowej awantury.
W skrócie
- W Łękawicy koło Wadowic około 20-letni mężczyzna miał zranić nożem 48-latka i uciec do lasu.
- Poszkodowany został przewieziony do szpitala w stanie przytomnym. Nie wiadomo, w jakim jest obecnie stanie.
- Napastnika zatrzymano około 400 metrów od miejsca zamieszkania po poszukiwaniach z udziałem śmigłowca, dronów i psów tropiących.
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Zgłoszenie o domowej awanturze w Łękawicy niedaleko Wadowic (woj. małopolskie) policja otrzymała o godz. 6.30.
- W jej trakcie mężczyzna miał ugodzić ostrym narzędziem 48-latka - powiedziała Interii rzeczniczka komendy w Krakowie podkom. Iwona Szelichiewicz.
Małopolska: Mężczyzna zaatakował 48-latka. Wcześniej doszło do kłótni
Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala. Wiadomo, że w chwili transportu był przytomny. - Nie wiemy, jaki jest jego aktualny stan - zaznaczyła policjantka.
- Napastnik miał się oddalić z miejsca zdarzenia i udać na teren kompleksu leśnego - podawała rzeczniczka krakowskiej policji. Z uzyskanych informacji wynika, że to około 20-letni mężczyzna.
Obława w Małopolsce. W akcji policyjny śmigłowiec
Policjantka przekazała potem, że mężczyzna został zatrzymany około 400 metrów od miejsca zamieszkania. - Wypatrzyła go z powietrza załoga policyjnego śmigłowca - relacjonowała podkom. Szelichiewicz.
W regionie ogłoszono wcześniej alarm. Na miejscu działało kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Według relacji rzeczniczki policja prowadziła szeroko zakrojone poszukiwania z użyciem dronów i psów tropiących. W akcji był też policyjny śmigłowiec.