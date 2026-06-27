Dramatyczny finał domowej awantury. Koniec obławy w Małopolsce

W skrócie W Łękawicy koło Wadowic około 20-letni mężczyzna miał zranić nożem 48-latka i uciec do lasu.

Poszkodowany został przewieziony do szpitala w stanie przytomnym. Nie wiadomo, w jakim jest obecnie stanie.

Napastnika zatrzymano około 400 metrów od miejsca zamieszkania po poszukiwaniach z udziałem śmigłowca, dronów i psów tropiących.

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Zgłoszenie o domowej awanturze w Łękawicy niedaleko Wadowic (woj. małopolskie) policja otrzymała o godz. 6.30.

- W jej trakcie mężczyzna miał ugodzić ostrym narzędziem 48-latka - powiedziała Interii rzeczniczka komendy w Krakowie podkom. Iwona Szelichiewicz.

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Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala. Wiadomo, że w chwili transportu był przytomny. - Nie wiemy, jaki jest jego aktualny stan - zaznaczyła policjantka.

- Napastnik miał się oddalić z miejsca zdarzenia i udać na teren kompleksu leśnego - podawała rzeczniczka krakowskiej policji. Z uzyskanych informacji wynika, że to około 20-letni mężczyzna.

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Policjantka przekazała potem, że mężczyzna został zatrzymany około 400 metrów od miejsca zamieszkania. - Wypatrzyła go z powietrza załoga policyjnego śmigłowca - relacjonowała podkom. Szelichiewicz.

W regionie ogłoszono wcześniej alarm. Na miejscu działało kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Według relacji rzeczniczki policja prowadziła szeroko zakrojone poszukiwania z użyciem dronów i psów tropiących. W akcji był też policyjny śmigłowiec.





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