W skrócie W centrum Zakopanego około 44-letni mężczyzna wypadł z okna budynku, doznając poważnych obrażeń ciała.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia policjanci znaleźli w mieszkaniu, z którego wypadł mężczyzna, ciało 76-letniej kobiety.

Śledczy pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli miejsce tragedii i przesłuchali pierwszych świadków w celu ustalenia dokładnego przebiegu wydarzeń.

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Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę w centrum Zakopanego, w pobliżu Krupówek. Około 44-letni mężczyzna najprawdopodobniej wypadł z okna jednego z budynków.

Jak przekazała policja, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb tuż po godzinie 13.40. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy oraz ratowników medycznych.

Zakopane. Mężczyzna wypadł z okna, tragiczne odkrycie w mieszkaniu

Mężczyzna doznał poważnych obrażeń ciała. Został przetransportowany do zakopiańskiego szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.

Podczas interwencji policjanci weszli do mieszkania, z którego najprawdopodobniej wypadł 44-latek.

W środku ujawnili zwłoki około 76-letniej kobiety. Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do jej śmierci ani co wydarzyło się wcześniej w mieszkaniu.

Zakopane. Policja i prokurator wyjaśniają okoliczności tragedii

Na miejscu trwały czynności śledczych. Pracowali tam policjanci z pionu dochodzeniowo-śledczego, prokurator, technik kryminalistyki oraz funkcjonariusze laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Jak informuje policja, śledczy zabezpieczali ślady i dokumentowali miejsce zdarzenia, próbując ustalić przebieg wydarzeń oraz okoliczności śmierci kobiety.

Funkcjonariuszom udało się już ustalić świadków zdarzenia. Osoby te złożyły zeznania w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem. Jak zaznacza policja, ich relacje mogą pomóc w odtworzeniu tego, co wydarzyło się w budynku. Teren wokół nieruchomości został odgrodzony.



