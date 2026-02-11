Dramat w Krakowie, pilna akcja LPR. Nie żyje 14-latka
Nie żyje 14-latka, która zatuła się tlenkiem węgla w jednym z mieszkań przy ul. Jabłonowskiej w Krakowie. Nastolatka została znaleziona nieprzytomna w łazience.
Służby informację o nieprzytomnej 14-latce, która została znaleziona w łazience w jednym z mieszkań przy ul. Jabłonowskiej w Krakowie otrzymały w środę około godz. 5.
Kraków. Zatrucie tlenkiem węgla. Nie żyje 14-latka
Na miejscu pojawiły się dwie karetki pogotowia. Na miejsce wezwano też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W związku z organizacją akcji ratunkowej Aleja Armii Krajowej w kierunku centrum miasta była zablokowana.
Ratownicy przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Mimo podętych wysiłków życia dziewczyny nie udało się uratować.
Strażacy stwierdzili wysokie stężenie tlenku węgla
Jak poinformował Interię kpt. Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w mieszkaniu odnotowano wysokie stężenie tlenku węgla. - Nasze mierniki wskazały stężenie CO na poziomie 70 ppm - mówił.
Ciepły przypomniał, że to już dziewiąta ofiara śmiertelna zatrucia tlenkiem węgla w Małopolsce w trakcie obecnego okresu grzewczego, czyli od pieszego października zeszłego roku.