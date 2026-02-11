Służby informację o nieprzytomnej 14-latce, która została znaleziona w łazience w jednym z mieszkań przy ul. Jabłonowskiej w Krakowie otrzymały w środę około godz. 5.

Kraków. Zatrucie tlenkiem węgla. Nie żyje 14-latka

Na miejscu pojawiły się dwie karetki pogotowia. Na miejsce wezwano też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W związku z organizacją akcji ratunkowej Aleja Armii Krajowej w kierunku centrum miasta była zablokowana.

Ratownicy przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Mimo podętych wysiłków życia dziewczyny nie udało się uratować.

Strażacy stwierdzili wysokie stężenie tlenku węgla

Jak poinformował Interię kpt. Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w mieszkaniu odnotowano wysokie stężenie tlenku węgla. - Nasze mierniki wskazały stężenie CO na poziomie 70 ppm - mówił.

Ciepły przypomniał, że to już dziewiąta ofiara śmiertelna zatrucia tlenkiem węgla w Małopolsce w trakcie obecnego okresu grzewczego, czyli od pieszego października zeszłego roku.

Rozwiń

"To jest szkodliwa postać". Wiceminister o zaproszeniu jednego z polityków na RBN Polsat News Polsat News