We wtorek doszło do wybuchu gazu w jednej z wypożyczalni nart na Gubałówce w Zakopanem (woj. małopolskie). - Zgłoszenie dostaliśmy o godzinie 10:25, że doszło do wybuchu gazu w drewnianym budynku o wymiarach pięć metrów na cztery metry, który pełnił funkcję wypożyczalni nart - powiedział mł. kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, w rozmowie z Interią.