W momencie, gdy Jakub Kulik i Artur Morański walczą o powrót do zdrowia, prokuratura odbiera kolejne donosy w sprawie rzekomego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy. Początkowo "Fakt" informował o zawiadomieniach w sprawie Kulika, we wtorek natomiast potwierdził w prokuraturze wpłynięcie donosów na Morańskiego.

Jakub Kulik i Artur Morański bohaterami. Teraz spływają donosy

- Zostały złożone zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez obydwu funkcjonariuszy, nie tylko jednego. Dotyczy to ogólnie przekroczenia uprawnień przy użyciu broni palnej na miejscu zdarzenia - przekazał dziennikowi prokurator Eryk Stasielak, Naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Stasielak wyjaśnił, że wpłynęło kilka zawiadomień, ale nie jest w stanie podać ich dokładnej liczby. Część z nich, o tej samej treści, wpłynęła kilkukrotnie do różnych organów i jednostek prokuratury.

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Zamach w Krakowie. Prokuratura jasno o donosach na policjantów

Prokuratura przypomina, że od początku nie było jakichkolwiek podstaw do kwestionowania działań policjantów z Krakowa i wszczynania śledztwa. Jednak wpłynięcie pism oznacza konieczność nadania im biegu procesowego.

- Nie można, oględnie mówiąc, wyrzucić ich do kosza. Trzeba je zarejestrować i prokurator po wdrożeniu postępowania sprawdzającego wyda decyzję albo o wszczęciu, albo o odmowie wszczęcia śledztwa - podkreślił prok. Stasielak.

Dopiero po decyzji możliwe będzie podjęcie następnych kroków prawnych. W grę może wchodzić podjęcie ich też wobec autorów zgłoszeń, w przypadku, gdy prokurator będzie podejrzewał wniesienie fałszywego oskarżenia.

Pierwsze informacje o donosach na Jakuba Kulika pojawiły się zaledwie kilka dni po zamachu. Według nieoficjalnych informacji "Faktu" autorem pierwszego z nich miał być Robert Talarowski ps. Żarówa. 53-latek jest poszukiwany przez polską policję m.in. za oszustwa, groźby karalne i prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Donos na policjanta opublikował w swoich mediach społecznościowych. Prokuratura potwierdziła wówczas wpłynięcie zawiadomienia, ale nie ujawniła, kto jest jego autorem. Na decyzję w sprawie ewentualnego śledztwa prokuratura ma 30 dni.

Jakub Kulik wydał oświadczenie. Stanowcza prośba do mediów

Informacje o kolejnych donosach pojawiają się zaledwie dzień po dobrych informacjach w sprawie stanu zdrowia Jakuba Kulika. W poniedziałek starszy posterunkowy opuścił szpital w Krakowie, otwiera się w nowym oknie, aktualnie przechodzi rehabilitację w małopolskim Jaroszowcu. Artur Morański pozostaje z kolei w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką.

Kulik w poniedziałek wydał oświadczenie, w którym prosi o uszanowanie prywatności jego najbliższych. Jednocześnie podziękował za otrzymane słowa wsparcia.

"Obecnie najważniejszy jest dla mnie stan zdrowia mojego przyjaciela i partnera z patrolu, który nadal przebywa w szpitalu. Z niecierpliwością oczekuję na jego powrót do zdrowia i moment, w którym będzie mógł opuścić szpital" - podkreślił policjant w piśmie opublikowanym przez Komendę Miejską Policji w Krakowie.

Zamach w Krakowie. Tragiczny bilans, ofiar mogło być więcej

Do tragicznego ataku w Krakowie doszło w sobotę 7 listopada na Rynku Głównym. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Jakub Kulik i Artur Morański skutecznie unieszkodliwili zamachowca. Gdyby nie ich interwencja ofiar prawdopodobnie byłoby więcej.

W nocy tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu w poniedziałek, 9 listopada.



