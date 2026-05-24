W skrócie Najważniejszym powodem uczestnictwa mieszkańców Krakowa w referendum było wprowadzenie Strefy Czystego Transportu, kolejne miejsca zajęły zadłużenie miasta oraz zarządzanie spółkami miejskimi i nepotyzm.

Sondaż exit poll wskazuje, że istotne znaczenie miały również koszty życia, ocena kierunku rozwoju miasta i podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej, a wymienione motywy różniły się między grupami wyborców i płciami.

Wstępne sondażowe wyniki głosowania pokazują, że Aleksander Miszalski oraz radni Krakowa utracą swoje stanowiska po przeprowadzonym referendum.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W sondażu exit poll OGB i Stan360 dla Polsat News osoby, które wzięły udział w głosowaniu zostały poproszone o wskazanie najistotniejszych przyczyn, które skłoniły ich do pójścia do urn.

Przypomnijmy, że w przypadku referendów lokalnych najistotniejszą kwestią często nie jest sam wynik, ale frekwencja. Aby rezultat był wiążący, do urn musi pójść co najmniej trzy piąte liczby osób, które wzięły udział w wyborze danego organu.

Referendum w Krakowie. Dlaczego mieszkańcy poszli do urn? Wyniki sondażu

Najistotniejszą przyczyną, wskazaną przez 28,3 proc. wyborców, okazało się być wprowadzenie Strefy Czystego Transportu w Krakowie.

Tuż za nią znalazł się poziom zadłużenia miasta (22 proc.) oraz sposób zarządzania spółkami miejskimi i nepotyzm (14,3 proc.).

Na dalszych miejscach plasują się:

rosnące koszty życia (10,5 proc.),

ogólna ocena kierunku rozwoju miasta (9,7 proc),

podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej (8,9 proc.),

niespełnione obietnice wyborcze (2,5 proc.),

sytuacja na rynku pracy (2,1 proc.),

rozczarowanie tempem zmian (1,7 proc.).

SCT i zadłużenie miasta to najistotniejsze powody zarówno dla kobiet (26,9 proc., 20,2 proc.), jak i mężczyzn (28,8 proc., 23,5 proc), inaczej sytuacja ma się jednak w przypadku kolejnych przyczyn. Na kolejnych miejscach u kobiet plasują się koszty życia (16, 3 proc.) oraz ogólna ocena kierunku rozwoju miasta (12,5 proc.), u mężczyzn - sytuacja spółek miejskich (18,9 proc) oraz podwyżki w komunikacji (9,1 proc.).

Strefa Czystego Transportu jest także najistotniejszym powodem dla osób deklarujących poglądy prawicowe (31,4 proc.), centrowe (30,7 proc) oraz nie potrafiących się określić (22,2 proc.). Najwięcej lewicowców wskazało z kolei podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej (23,8 proc.).

Co dalej z Aleksandrem Miszalskim? Sondażowe wyniki referendum

Na SCT wskazała także większość wyborców KO, PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Dla zwolenników Lewicy i Partii Razem kluczowa okazała się sytuacja w transporcie publicznym.

Uczestnicy referendum zostali zapytani także o to, czy do głosowania bardziej skłoniła ich negatywna ocena władz miasta czy rządu Donalda Tuska. Dla zdecydowanej większości (74 proc.) ważniejsza okazała się być pierwsza z tych kwestii.

Dla zwolenników żadnej z grup politycznych opinia na temat władz ogólnopolskich nie okazała się najważniejsza. Największe znaczenie miała ona dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości (44,1 proc.) oraz Konfederacji Korony Polskiej (37,5 proc.).

Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta odbyło się w niedzielę, 24 maja. Wstępne wyniki sondażu exit poll OGB i Stan360 dla Polsat News wskazują, że zarówno Miszalski, jak i radni będą musieli pożegnać się ze stanowiskami.





Bosak w "Śniadaniu Rymanowskiego": Ktoś bawi się polskimi instytucjami Polsat News