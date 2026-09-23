Dla Koalicji Obywatelskiej wyborcze starcie w Krakowie będzie próbą odbudowania zaufania po przegranym referendum. Choć kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL startuje z własnego komitetu "Ponad Podziałami", to może liczyć na polityczne wsparcie. Plan minimum dla Moniki Piątkowskiej to wejście do drugiej tury z dobrym wynikiem.

Kraków. Spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem

Pomóc ma w tym sam premier Donald Tusk, który w czwartek przyjedzie do Nowej Huty, aby przekonywać do głosowania na senatorkę Koalicji Obywatelskiej. Spotkanie odbędzie się w hali przy stadionie Hutnika. W tym samym miejscu dwa lata temu premier Tusk poparł Aleksandra Miszalskiego na kilka dni przed pierwszą turą wyborów. Szef rządu nazwał wtedy byłego już prezydenta Krakowa "przyjacielem".

W partii liczą, że "czar premiera" zadziała ponownie, a przyjazd Tuska do Krakowa zmobilizuje elektorat KO.

Zresztą podobieństw między kampanią Miszalskiego a Piątkowskiej jest więcej.

Dwa lata temu na spotkaniu w Nowej Hucie Tusk nawiązał do budowy metra w Krakowie i mówił, że to uzasadnione "marzenie Krakowian". A w sierpniu w towarzystwie Piątkowskiej zapewniał, że rząd jest gotowy finansowo zaangażować się w budowę metra w Krakowie. Dodał też, że środki zostaną uruchomione, gdy miasto wykona swoją część zadań.

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Choć polityczna centrala mocno wspiera Piątkowską, to partyjne doły nie garną się do pomocy kandydatce. Sytuacji nie poprawiła decyzja sprzed kilku tygodni o rozwiązaniu zarządu partii w Krakowie, którą podjęto w Warszawie.

- Krakowskie struktury są słabe, jest zbyt mało ludzi. Realnie jest 300 osób, z czego może tylko 150 jest zaangażowanych - ocenia jeden z parlamentarzystów z Małopolski.

Hoffman rezygnuje, wcześniej zabiegał u Gibały

Na kilka dni przed wyborami zmienia się także polityczny układ sił na kartach wyborczych. Jan Hoffman, inicjator referendum, które doprowadziło do odwołania Miszalskiego, podjął decyzję o wycofaniu swojej kandydatury i poparł Łukasza Gibałę.

- Nie mam wątpliwości, że najlepszym rozwiązaniem dla Krakowa i najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura Łukasza Gibały - powiedział podczas konferencji prasowej.

Za tym gestem kryje się jednak polityczna kalkulacja. Po udanym referendum Hoffman kreował się na bezpartyjnego i obywatelskiego kandydata, licząc, że referendalny sukces przełoży się na jego wyborczy wynik.

Jednak jego plan uległ diametralnej zmianie po tym, jak sondaże nie dawały mu większych szans na drugą turę, a jego poparcie szacowano maksymalnie na kilka procent, co i tak wydaje się wariantem bardzo optymistycznym.

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Hoffman może liczyć, że w zamian za poparcie po zwycięstwie dostanie stanowisko wiceprezydenta Krakowa. Dwa lata temu podobnie zrobił Stanisław Mazur, który na kilka dni przed pierwszą turą zrezygnował ze startu i przekazał swoje poparcie Miszalskiemu. Kiedy ten wygrał wybory, zrobił Mazura swoim wiceprezydentem.

Współpracownicy Gibały zapewniają, że taki scenariusz w przypadku Hoffmana się nie powtórzy.

PiS liczy na drugą turę

Po tym, jak Konfederacji nie udało się zarejestrować kandydata, w lokalnych strukturach PiS zaczęto nieśmiało mówić, że być może druga tura jest realna.

- Sondaże pokazują, że możemy liczyć na dobry wynik, a przy odrobinie szczęścia druga tura jest możliwa - przekonuje jeden z posłów PiS z Małopolski.

I wylicza: - W ostatnich wyborach kandydat PiS i Konfederacji mieli łącznie prawie 74 tys. głosów. Żeby wejść do drugiej tury, potrzeba było wtedy 79,5 tys. głosów. Pamiętajmy jednak, że wtedy była wysoka frekwencja, a teraz raczej już takiej nie będzie, co akurat nam sprzyja - dodaje.

Z kolei Michał Drewnicki powołuje się na wewnętrzne sondaże, według których różnica między nim a kandydatką KO wynosi zaledwie 0,1 punktu procentowego.

"Dochodzą mnie słuchy, że w ostatnich godzinach mogą pojawić się nieuczciwe, kłamliwe ataki na mnie i moją rodzinę (...). Kampania idzie bardzo dobrze. Do końca robimy swoje i przedstawiamy mieszkańcom wizję ambitnego Krakowa, bliskiego ludziom" - napisał kandydat PiS w mediach społecznościowych.

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Na lewicy trwa wymiana ciosów

Od dłuższego czasu na lewicy trwa wymiana ciosów między Aleksandrą Owcą a Darią Gosek-Popiołek. Ta ostatnia startuje z ramienia Nowej Lewicy, choć przez lata tworzyła partię Razem i ściśle współpracowała z Owcą.

Przez długi czas lepiej w sondażach radziła sobie Gosek-Popiołek, ale kilka dni temu doszło do "mijanki".

Z sondażu OGB dla "Śniadania Rymanowskiego", opublikowanego kilka dni temu, wynika, że Owca może liczyć na 9,75 proc. poparcia, a kandydatka Nowej Lewicy na 5,64 proc.

Do tego Gosek-Popiołek musi odpierać ciągłe ataki dawnych działaczy, którzy sugerują, że posłanka powinna zrezygnować z kandydowania.

Dawid Serafin