Zwracając się do swoich popleczników, ksiądz Natanek zaznacza, że woda ta ma szczególne właściwości - zwłaszcza dla dzieci oraz osób nerwowych.

Nie wiadomo, ile wynosi cena za butelkę "cudownej wody" księdza Natanka. Sam gorąco namawiał jednak do jej zakupu.

- Po takiej reklamie ksiądz zrobi niezły interes. Ciekawe, co w tej wodzie naprawdę jest? Ja bym nie ryzykował, by w niej ręce umyć, a co dopiero ją pić - mówi w rozmowie z "Gazetą Krakowską" anonimowy mężczyzna.