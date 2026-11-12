W skrócie Tradycyjny Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie odbędzie się zgodnie z planem, mimo tragicznych wydarzeń z 7 listopada, w których zginęło sześć osób.

Prezydent Łukasz Gibała zapowiedział montaż wysuwanych barier w centrum miasta oraz zwiększenie liczby patroli policyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Kiermasz Bożonarodzeniowy na Małym Rynku również się odbędzie, a organizatorzy wzmocnili ochronę terenu, montując 25 betonowych barier na dojazdach do placów.

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Kraków, pogrążony od soboty w żałobie po strzelaninie, w której zamachowiec śmiertelnie ranił sześć osób, powoli wraca do zwykłego rytmu życia.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie zgodnie z planem

W czwartek prezydent Łukasz Gibała poinformował, że mimo tragicznych wydarzeń z 7 listopada, w mieście odbędzie się tradycyjny Jarmark Bożenarodzeniowy.

- Kraków musi normalnie dalej żyć - podkreślił włodarz Krakowa w rozmowie z radiową Jedynką. Gibała zaznaczył jednak, że wydarzenia będą organizowane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

- Już w sobotę rozmawiałem z pionem bezpieczeństwa w magistracie oraz ze współpracownikami wojewody i wspólnie ustaliliśmy, że zostaną wyasygnowane środki w wysokości około 6 mln zł, które pozwolą na zamontowanie wysuwanych barier z ulicy, z asfaltu w tym roku, a kolejnych w przyszłym roku, tak żeby cały rejon Rynku Głównego i całe centrum miasta miały takie zabezpieczenia - zadeklarował Łukasz Gibała.

Prezydent zapowiedział również zwiększenie liczby patroli policyjnych w centrum Krakowa.

Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku Głównym rozpocznie się 27 listopada 2026 roku i potrwa do 6 stycznia 2027 roku. Organizatorem wydarzenia jest spółka ARTIM.

Na Małym Rynku odbędzie się Kiermasz Bożonarodzeniowy

Zgodnie z planem odbędzie się również Kiermasz Bożonarodzeniowy na Małym Rynku w Krakowie, który potrwa od 30 listopada 2026 r. do 3 stycznia 2027 r.

Organizator wydarzenia, którym jest IMAGO Centrum Sztuki Ludowej, przekazał, że jest w stałym kontakcie z władzami miasta oraz służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

"Organizator rozszerzy monitoring kiermaszu i dostosuje organizację ochrony do ustaleń ze służbami. Wystawcy otrzymają instrukcje bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące obowiązujących zasad wjazdu i zaopatrzenia stoisk" - czytamy w oświadczeniu.

Firma poinformowała również, że w nocy z 10 na 11 listopada na dojazdach do Rynku Głównego i Małego Rynku ustawiono łącznie 25 tymczasowych betonowych barier, które mają ograniczać możliwość nieuprawnionego wjazdu samochodów na oba place.

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"Prezydent Władze miasta zapowiedziały również wzmocnienie działań patrolowych Policji i Straży Miejskiej w centrum Krakowa" - dodano.

"Kiermasz pozostanie przestrzenią spotkania z tradycyjnym rzemiosłem, twórcami ludowymi i bożonarodzeniowymi zwyczajami" - podkreślają organizatorzy wydarzenia.

Zamach terrorystyczny w centrum Krakowa. Sprawca nie żyje

Do ataku na Rynku Głównym w Krakowie doszło w sobotę po południu. Pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych ludzi.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. W pięciu krakowskich szpitalach w dalszym ciągu przebywa 11 osób rannych w ataku. 27-letni policjant Artur Morański, który został dwukrotnie postrzelony w zamachu, w środę przeszedł operację ręki w krakowskim szpitalu wojskowym, a jego stan jest stabilny, choć ciężki. Czekają kolejne zabiegi. Drugi ranny policjant Jakub Kulik przebywa w szpitalu im. Jana Pawła II. Jego stan jest stabilny.

Do szpitala trafił również sprawca ataku. W poniedziałek rano policja poinformowała, że 24-latek zmarł. Tuż po ataku w Krakowie, w rodzinnym mieszkaniu Michała Oksińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, odnaleziono ciała trzech osób - jego rodziców i siostry.



