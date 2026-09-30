W skrócie Sztab Łukasza Gibały poinformował, że nie odbędzie się debata przed drugą turą wyborów w Krakowie.

Jako powód podano brak porozumienia co do udziału wszystkich telewizji informacyjnych w jednej debacie.

W drugiej turze wyborów zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, a głosowanie zaplanowane jest na 11 października.

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W oświadczeniu wydanym w mediach społecznościowych Łukasza Gibały wskazano, że ograniczony czas uniemożliwiał sztabom udział we wszystkich debatach, które chciały organizować media. Pojawił się zatem pomysł, by przeprowadzić jedną, w której uczestniczyliby przedstawiciele wszystkich telewizji informacyjnych w Polsce.

"Każda z nich ma swoich zwolenników i każdy z nich ma prawo taką debatę obejrzeć. Wszyscy są mieszkańcami Krakowa i nikogo nie wolno dyskryminować ze względu na jego poglądy" - czytamy w komunikacie.

Nie będzie debaty przed II turą wyborów w Krakowie. Oświadczenie sztabu Łukasza Gibały

Sztab Gibały stwierdził, że jedna wspólna debata dla wszystkich telewizji byłaby "najbardziej sprawiedliwą i uczciwą jej formą". Ostatecznie - jak wyjaśniono - do niej nie dojdzie.

"Naszym sztabom nie udało się niestety uzgodnić kwestii uczestnictwa w debatach przed drugą turą wyborów" - wskazano.

"Na dziś, oprócz wystąpień medialnych podczas których Łukasz Gibała będzie przedstawiał swój program i ofertę dla mieszkańców, nasz kandydat będzie, podczas codziennych aktywności, systematycznie spotykał się z mieszkańcami Krakowa" - czytamy w komunikacie.

Wybory w Krakowie. Kandydatka KO postulowała za debatą

O tym, że debata przed drugą turą wyborów w Krakowie się nie odbędzie, informowała we wtorek Interia. Jak ustaliliśmy, do sztabu Gibały wpłynęło blisko 20 propozycji, jednak kandydat nie wyraził chęci do udziału w żadnej z nich.

Komitet wyborczy radnego wskazywał nam, że nie chce faworyzować żadnego z nadawców. Sytuacja jest wyraźnie nie w smak jego kontrkandydatce, Monice Piątkowskiej. Przedstawicielka KO już w poniedziałek zapowiadała, że jest gotowa stanąć oko w oko ze swoim przeciwnikiem.

- Jeszcze nie jestem w stanie przekazać, ile tych debat będzie, kiedy się one odbędą i w jakich mediach, ale w ciągu najbliższych dni ustalimy to z mediami i ze sztabem kontrkandydata - mówiła.

- Powinniśmy pokazać mieszkańcom miasta, jakie mamy propozycje. W czym się zgadzamy, w czym się nie zgadzamy - dodawała.

Wybory prezydenta Krakowa. W oczekiwaniu na II turę

W przeprowadzonej w niedzielę I turze wyborów prezydenckich w Krakowie zwyciężył Łukasz Gibała, zdobywając 36,38 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska z wynikiem 29,91 proc. Kandydaci zmierzą się w II turze, która zaplanowana została na 11 października.

Na kolejnych miejscach znaleźli się Michał Drewnicki z KW Prawo i Sprawiedliwość (17,5 proc.), Aleksandra Owca z Razem (6,91 proc.), Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy (4,81 proc.), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (4,11 proc.) oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (0,37 proc.).

Ostateczna frekwencja w wyborach wyniosła 43,5 proc.



