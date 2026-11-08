W skrócie W wyniku strzelaniny w Krakowie zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych, w tym dwaj policjanci, którzy przeszli operacje i są w stabilnym stanie.

Sprawcą ataku jest 24-letni Michał O., u którego w domu znaleziono ciała rodziny; zamachowiec jest w szpitalu w stanie krytycznym po postrzeleniu przez policję.

W związku z tragedią prezydent Krakowa ogłosił żałobę miejską do 11 listopada, natomiast na terenie całego kraju obowiązuje dwudniowa żałoba narodowa.

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Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę, 7 listopada, ok. godz. 15 na Rynku Głównym w Krakowie. Napastnik, poruszający się czarnym Subaru, wjechał na płytę Rynku Głównego w Krakowie od strony ulicy Szczepańskiej.

Na krążących w sieci nagraniach widać, jak pojazd zatrzymał się na rogu, a po kilku chwilach z samochodu padły strzały w kierunku przechodniów idących ulicą Sławkowską. Następnie sprawca odjechał.

Strzelanina w Krakowie. Co wydarzyło się na Rynku Głównym?

Napastnik kierował się dalej w stronę serca krakowskiego rynku, Bazyliki Mariackiej. Strzały padły nieopodal jednego ze sklepów przy rogu ul. Siennej. Dalej sprawca pognał ulicą Grodzką. Tuż za pojazdem ruszył policyjny radiowóz.

Samochód napastnika poruszał się w stronę Zamku Królewskiego na Wawelu, mijając m.in. plac Wszystkich Świętych. Tam sprawca oddał kolejne strzały, które trafiły w przejeżdżający tramwaj linii 1. Pocisk rozbił szybę w kabinie prowadzącego, jednak ani motorniczy, ani pasażerowie nie zostali poszkodowani.

Pościg kontynuowano przez ulicę Stradomską, aż do skrzyżowania na ul. Dietla, gdzie kierowca zderzył się z innym autem. Ostatecznie to tam udało się zatrzymać napastnika - został on postrzelony przez policjanta, a następnie ujęty. Od momentu oddania pierwszych strzałów do zakończenia pościgu za kierowcą minęło około 20 minut.

Kraków. Strzelanina na Rynku Głównym. Najnowsze informacje o ofiarach

Według najnowszych informacji w wyniku ataku życie straciło łącznie sześć osób - cztery z nich pochodziły z Polski, jedna z Wielkiej Brytanii, a jedna z innego kraju. Początkowo informowano o pięciu ofiarach, tragiczny bilans wzrósł do sześciu po kilku godzinach od ataku.

Wśród zabitych znaleźli się 61-letnia obywatelka Polski, 47-letnia obywatelka Polski, 53-letnia obywatelka Polski, 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii, 51-letnia kobieta niebędąca obywatelką Polski, której narodowości służby na razie nie podają, a także około 50-letni mężczyzna, obywatel Polski.

Ranni w zamachu w Krakowie walczą o życie. Wśród nich dwaj policjanci

Do krakowskich szpitali trafiło 16 rannych. 12 z nich otrzymało status czerwony, oznaczający zagrożenie życia.

Wśród nich znaleźli się dwaj policjanci: starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański. W szczególnie ciężkim stanie był pierwszy z nich. Funkcjonariusze przeszli operacje, a ich stan jest ciężki, ale stabilny. W niedzielę rano poinformowano, że jeden z nich został wybudzony ze śpiączki.

Reuters, powołując się na MSWiA, poinformował, że pięciu obcokrajowców rannych w strzelaninie pochodziło z Austrii, Niemiec, Portugalii, Rosji i Wielkiej Brytanii. Jak ustaliła jeszcze w sobotę reporterka Polsat News Teresa Gut, wśród nich jest student. Pięć kolejnych rannych - jak wynika z ustaleń Interii - to krakowscy dorożkarze.

Ok. godz. 9.30 rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło przekazała PAP, że dwie osoby zostały wypisane z placówek medycznych.

Sprawca zamachu w Krakowie to 24-letni Michał O. Jest w ciężkim stanie

Wśród rannych po ataku w Krakowie jest także zamachowiec, 24-letni Polak, Michał O. z Ostrowca Świętokrzyskiego. Mężczyzna został kilkukrotnie postrzelony przez policję w trakcie obławy. W krytycznym stanie przewieziono go do szpitala, gdzie w nocy kilkukrotnie był operowany. Najnowsze informacje mówią, że jego życie wciąż jest zagrożone.

Według wstępnych ustaleń służb 24-latek miał bardzo radykalne poglądy i był zafascynowany ideologiami skrajnie prawicowymi. W samochodzie, którym się poruszał, znaleziono wiele sztuk broni, a strzały padły z broni automatycznej.

Funkcjonariusze weszli do domu zamachowca, gdzie znaleziono trzy kolejne ciała - należące do matki, ojca oraz siostry sprawcy. Mężczyzna miał 53 lata, dwie kobiety były w wieku 52 i 21 lat.

Michał O. trenował strzelectwo sportowe i posiadał legalne pozwolenie na broń. Miał zarejestrowane dwie sztuki broni. Pasję dzielił z ojcem, Januszem O. - w domu mężczyzny policja zabezpieczyła 7 sztuk broni.

Władze reagują na zamach w Krakowie. Żałoba narodowa

Bezpośrednio po ataku w trybie pilnym do Krakowa udał się m.in. premier Donald Tusk, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz komendant główny policji Marek Boroń.

W związku z tragedią prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił żałobę na terenie miasta, obowiązującą od niedzieli 8 listopada do środy 11 listopada włącznie. Od północy z soboty na niedzielę obowiązuje również dwudniowa żałoba narodowa, ogłoszona przez Karola Nawrockiego.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie w niedzielę wydała postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie strzelaniny. Wcześniej informowano, że przestępstwo zostanie zakwalifikowane jako czyn o charakterze terrorystycznym. Na razie nie udało się przeprowadzić żadnych czynności ze sprawcą.



