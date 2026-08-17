W skrócie
- W Łazanach, w powiecie wielickim, doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z busem, w wyniku którego ranny został około 40-letni mężczyzna i 16-latek.
- Strażacy, aby wydostać poszkodowanych z busa, użyli specjalistycznych narzędzi hydraulicznych.
- Droga wojewódzka nr 966 została całkowicie zablokowana na czas akcji służb, które wyjaśniają okoliczności wypadku.
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Do wypadku doszło w poniedziałek po godz. 11 w miejscowości Łazany w powiecie wielickim. Zderzyły się tam samochód ciężarowy i bus.
Busem podróżowały dwie osoby - mężczyzna w wieku około 40 lat oraz 16-latek. Obaj zostali ranni.
Wypadek w Łazanach. Strażacy użyli narzędzi hydraulicznych
Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Dostęp do poszkodowanych znajdujących się w busie był utrudniony, dlatego strażacy musieli wykorzystać specjalistyczny sprzęt.
- Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do poszkodowanych i wydobyli ich z pojazdu. Obaj zostali przekazani zespołom ratownictwa medycznego i przetransportowani do szpitala - przekazał kpt. mgr Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
W związku z wypadkiem droga wojewódzka nr 966 w miejscu zdarzenia została całkowicie zablokowana.
Na miejscu pracują służby. Wyjaśniane są okoliczności zderzenia.