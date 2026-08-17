Ciężarówka zderzyła się z busem w Małopolsce. Droga całkowicie zablokowana

Karol Płatek

Karol Płatek

Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu samochodu ciężarowego z busem w Łazanach w Małopolsce. Poszkodowani to około 40-letni mężczyzna i 16-latek. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby wydobyć ich z pojazdu. Droga wojewódzka nr 966 jest całkowicie zablokowana.

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Uszkodzona ciężarówka i bus po wypadku w Łazanach. Dwie osoby podróżujące busem zostały ranne.
Wypadek w Łazanach. Droga wojewódzka nr 966 zablokowanakpt. mgr Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSPmateriały prasowe

W skrócie

  • W Łazanach, w powiecie wielickim, doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z busem, w wyniku którego ranny został około 40-letni mężczyzna i 16-latek.
  • Strażacy, aby wydostać poszkodowanych z busa, użyli specjalistycznych narzędzi hydraulicznych.
  • Droga wojewódzka nr 966 została całkowicie zablokowana na czas akcji służb, które wyjaśniają okoliczności wypadku.
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Do wypadku doszło w poniedziałek po godz. 11 w miejscowości Łazany w powiecie wielickim. Zderzyły się tam samochód ciężarowy i bus.

Busem podróżowały dwie osoby - mężczyzna w wieku około 40 lat oraz 16-latek. Obaj zostali ranni.

Wypadek w Łazanach. Strażacy użyli narzędzi hydraulicznych

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Dostęp do poszkodowanych znajdujących się w busie był utrudniony, dlatego strażacy musieli wykorzystać specjalistyczny sprzęt.

Służby ratunkowe na miejscu wypadku w Łazanach. Po zderzeniu ciężarówki z busem droga wojewódzka nr 966 została zablokowana.
Wypadek w Łazanach. Droga wojewódzka nr 966 zablokowanakpt. mgr Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSPmateriały prasowe

- Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do poszkodowanych i wydobyli ich z pojazdu. Obaj zostali przekazani zespołom ratownictwa medycznego i przetransportowani do szpitala - przekazał kpt. mgr Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W związku z wypadkiem droga wojewódzka nr 966 w miejscu zdarzenia została całkowicie zablokowana.

Na miejscu pracują służby. Wyjaśniane są okoliczności zderzenia.

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