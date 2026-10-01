- Na ulicy Klimeckiego w Krakowie kierujący samochodem ciężarowym zjechał z drogi i uderzył w budynek - powiedział w rozmowie z Interią rzecznik krakowskiej policji kom. Piotr Szpiech.

Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie w czwartek po godz. 9.

Kraków: Ciężarówka wbiła się w budynek. Kierowca w szpitalu

Policjant podkreślił, że osobom postronnym nic się nie stało. - Niewykluczone, że kierowca zasłabł w trakcie jazdy - zauważył.

Później kom. Szpiech poinformował Interię, że kierujący to 36-letni mężczyzna. Trafił on do szpitala.

Ciężarówka wbiła się we wnękę pod jednym z balkonów na najniższej kondygnacji budynku przy ulicy Klimeckiego. W momencie zdarzenia w mieszkaniu nikogo nie było.

Na miejscu trwały policyjne czynności. Kom. Szpiech przekazał, że nadzór budowlany sprawdza, jak poważne są uszkodzenia konstrukcji.



