Ciężarówka wjechała w budynek. Akcja służb w Krakowie

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

W Krakowie kierowca samochodu ciężarowego nagle zjechał z drogi i uderzył w budynek - potwierdził Interii kom. Piotr Szpiech. 36-latek trafił do szpitala, świadkom tego zdarzenia nic się nie stało. Niewykluczone, że mężczyzna zasłabł w trakcie jazdy.

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Ciężarówka uderzyła w blok przy ulicy Klimeckiego, strażacy zabezpieczają miejsce.
Ciężarówka uderzyła w blok przy ulicy Klimeckiego w KrakowiePatrol998-Małopolska/Facebookmateriał zewnętrzny

- Na ulicy Klimeckiego w Krakowie kierujący samochodem ciężarowym zjechał z drogi i uderzył w budynek - powiedział w rozmowie z Interią rzecznik krakowskiej policji kom. Piotr Szpiech.

Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie w czwartek po godz. 9.

Kraków: Ciężarówka wbiła się w budynek. Kierowca w szpitalu

Policjant podkreślił, że osobom postronnym nic się nie stało. - Niewykluczone, że kierowca zasłabł w trakcie jazdy - zauważył.

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Później kom. Szpiech poinformował Interię, że kierujący to 36-letni mężczyzna. Trafił on do szpitala.

Ciężarówka wbiła się we wnękę pod jednym z balkonów na najniższej kondygnacji budynku przy ulicy Klimeckiego. W momencie zdarzenia w mieszkaniu nikogo nie było.

Na miejscu trwały policyjne czynności. Kom. Szpiech przekazał, że nadzór budowlany sprawdza, jak poważne są uszkodzenia konstrukcji.

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