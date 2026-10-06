Informacja o znalezieniu ciała 73-letniej kobiety w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Zagórze w województwie małopolskim trafiła do funkcjonariuszy ok. godz. 11 we wtorek.

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"Ciało kobiety posiadało obrażenia wskazujące na udział osób trzecich. Kobieta została znaleziona przez jednego z członków rodziny" - przekazano na oficjalnym profilu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na portalu X.

Zagórze. Znaleziono ciało 73-latki, trwa obława za jej synem

Na miejscu znalezienia zwłok oględziny przeprowadziła policja pod nadzorem prokuratora. W związku ze zgłoszeniem zdecydowano o ogłoszeniu alarmu dla chrzanowskich policjantów.

"Trwa obława za 49-letnim synem ofiary, który może mieć związek ze sprawą. W działaniach uczestniczą przewodnicy z psami tropiącymi, piloci dronów oraz policyjny śmigłowiec" - przekazano ok. godz. 13.

Informacja o trwającej akcji została następnie przekazana także na oficjalnym ogólnopolskim profilu policji.



