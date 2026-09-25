Chwile grozy w taksówce. Pasażer nagle wyciągnął z plecaka nóż

Adam Gaafar

Oprac.: Adam Gaafar

Dramatyczne sceny rozegrały się w taksówce w powiecie suskim (woj. małopolskie). Podczas kursu 41-letni pasażer w pewnym momencie wyciągnął nóż i groził kierowcy pozbawieniem życia. W reakcji taksówkarz opuścił pojazd, a na miejsce skierowano policję.

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Policjant w mundurze stoi przed radiowozem z napisem „POLICJA”; zdjęcie ilustracyjne
Policja interweniowała ws. groźnego zdarzenia w taksówce (zdj. ilustracyjne)123RF/PICSEL

O sytuacji w jednej z miejscowości w powiecie suskim informuje małopolska policja. Do groźnego zdarzenia w taksówce doszło 19 września podczas realizacji kursu na zamówienie 41-latka.

W trakcie jazdy pasażer zachowywał się agresywnie wobec kierowcy: wyzywał taksówkarza, a w pewnym momencie wyciągnął z plecaka nóż i groził mu pozbawieniem życia.

W reakcji na zachowanie pasażera kierowca w pośpiechu opuścił pojazd. W międzyczasie z samochodu wysiadł również sprawca, który skierował się w stronę lasu.

Pasażer wyciągnął nóż i groził kierowcy śmiercią. Potem zaczął uciekać

Zgłoszenie o zdarzeniu trafiło do dyżurnego z komisariatu policji w Makowie Podhalańskim. Na miejsce udali się dzielnicowi, którzy ustalili, a następnie zatrzymali sprawcę.

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"Podczas kontroli stanu trzeźwości okazało się, że mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Wykonano z jego udziałem czynności procesowe, usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych pod adresem kierowcy taksówki" - czytamy w wydanym komunikacie.

Mundurowi poinformowali, że sprawa wraz z aktem oskarżenia zostanie skierowana do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

Za czyn, którego dopuścił się 41-latek, grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

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