O sytuacji w jednej z miejscowości w powiecie suskim informuje małopolska policja. Do groźnego zdarzenia w taksówce doszło 19 września podczas realizacji kursu na zamówienie 41-latka.

W trakcie jazdy pasażer zachowywał się agresywnie wobec kierowcy: wyzywał taksówkarza, a w pewnym momencie wyciągnął z plecaka nóż i groził mu pozbawieniem życia.

W reakcji na zachowanie pasażera kierowca w pośpiechu opuścił pojazd. W międzyczasie z samochodu wysiadł również sprawca, który skierował się w stronę lasu.

Pasażer wyciągnął nóż i groził kierowcy śmiercią. Potem zaczął uciekać

Zgłoszenie o zdarzeniu trafiło do dyżurnego z komisariatu policji w Makowie Podhalańskim. Na miejsce udali się dzielnicowi, którzy ustalili, a następnie zatrzymali sprawcę.

"Podczas kontroli stanu trzeźwości okazało się, że mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Wykonano z jego udziałem czynności procesowe, usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych pod adresem kierowcy taksówki" - czytamy w wydanym komunikacie.

Mundurowi poinformowali, że sprawa wraz z aktem oskarżenia zostanie skierowana do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

Za czyn, którego dopuścił się 41-latek, grozi do trzech lat pozbawienia wolności.



