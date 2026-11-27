Pokój na parterze zakopiańskiej komendy jest ciasny. Na co dzień to oaza policyjnych związkowców i członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów IPA.
Czuć tu specyficzny klimat służby: na ścianach dyplomy i pamiątkowe puchary, na półkach kolekcja policyjnych czapek z całego świata.
Za biurkiem siedzi aspirant sztabowy Roman Wieczorek. Gęste, posiwiałe włosy, krótko przystrzyżony zarost, spoglądające z uwagą oczy i ciemnogranatowy mundur ze służbowym identyfikatorem na piersi. Spokojny, opanowany, ważący każde słowo.
Do Zakopanego trafia w 1994 r., dokładnie rok po tym, jak na dworcu kolejowym urywa się ślad po dwóch licealistkach z Warszawy: Ernestynie i Ani.
Przepracował tu ponad trzy dekady, wychował dzieci, ale dla miejscowych wciąż nie jest "stąd".
Zanim został rzecznikiem prasowym, przez lata pracował w wydziale kryminalnym.
"Warszawa kocha Zakopane"
- Warszawa kocha Zakopane. W Zakopanem zasłabnie koń, a w Warszawie już o tym piszą. W Nowym Targu chłop chłopu może urwać głowę i nikogo to nie zainteresuje - tłumaczy rzecznik.
Ta fascynacja, jak wyjaśnia policjant, ma głębokie korzenie.
Już w dwudziestoleciu międzywojennym z Warszawy pod Giewont ciągnęła elita: pisarze, malarze, politycy i inteligencja, czyniąc z zimowej stolicy Polski przedłużenie warszawskich salonów.
Wieczorek od ponad trzech dekad widzi ciemniejszą stronę tej fascynacji Podhalem.
- Wiele osób przyciąga anturaż Zakopanego. Jadą pociągiem, rozmawiają z ludźmi, uśmiechają się, potem kawa na Krupówkach, spacer, idą w góry i skaczą - opowiada.
- Pół biedy, jak kogoś uda się odnaleźć. Gorzej, jak ktoś nie mówi rodzinie, że tu jedzie, albo dostajemy tylko lakoniczną informację, że może być w Zakopanem - dodaje.
- W śmierci w Tatrach wielu widzi specyficzny "tragiromantyzm". Dla policjantów oznacza to setki godzin poszukiwań - wyjaśnia.
"Liczył się każdy szczegół"
W latach 90., gdy Wieczorek zaczynał pracę w wydziale kryminalnym, system dopiero raczkował.
W tamtych czasach nie istniała centralna baza danych, a jedynie papierowe rejestry i kartoteki.
- Wtedy liczyło się przede wszystkim policyjne rzemiosło i pamięć. Notowałem każdy szczegół - wspomina.
Góry mają jednak własne prawa, z którymi nie wygra żadna technologia.
- Czasem Tatry nie oddają ludzi - mówi policjant i wspomina historię młodego człowieka, który poszedł w góry i zaginął.
- Przez długi czas nie było po nim żadnego śladu, aż w końcu po wielu miesiącach natrafiono na jego szczątki. Znajdowały się kilkanaście metrów od jednego z najbardziej uczęszczanych tatrzańskich szlaków. Każdego dnia przechodziły tamtędy setki turystów. Nikt niczego nie zauważył - opowiada.
"Do dziś chodzę zapalić znicze na te mogiły"
Zdarzały się jednak sytuacje, kiedy w górach odnajdywano zwłoki, ale nie było wiadomo, do kogo należą.
Wieczorek odpowiadał za ich pochówek. Pamięta pusty cmentarz i zaledwie trzy osoby nad grobem: on, grabarz i ksiądz.
- Do dziś 1 listopada chodzę zapalić znicze na te mogiły - wyznaje.
Czasem jednak udawało się ustalić tożsamość zmarłego.
Razem z innym policjantem przez długie miesiące pracowali nad sprawą niezidentyfikowanych zwłok znalezionych w górach. Jedynym punktem zaczepienia była wszywka, zwykła metka przy ubraniu.
Krok po kroku, nitka po nitce, dotarli do producenta i ustalili, kim był człowiek pochowany w bezimiennym grobie.
"Nie da się zniknąć w tłumie"
Praca w takim mieście jak Zakopane ma swoją cenę. Przez kurort przetaczają się miliony ludzi, ale społeczność lokalna jest mała i hermetyczna. Tutaj nie da się zdjąć munduru i zniknąć w tłumie.
- Zdarza się, że gdy jestem na spacerze z żoną, ktoś "rozbawiony" upewnia się: "Panie Romanie, ale pan dzisiaj nie na służbie?".
Znajomość każdego zakamarka i każdego mieszkańca działa w dwie strony, także wtedy, gdy sprawcy wychodzą na wolność.
- Kiedy mijam niektórych sprawców na chodniku, to odwracają głowę - mówi rzecznik.
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