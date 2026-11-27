Pokój na parterze zakopiańskiej komendy jest ciasny. Na co dzień to oaza policyjnych związkowców i członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów IPA.

Czuć tu specyficzny klimat służby: na ścianach dyplomy i pamiątkowe puchary, na półkach kolekcja policyjnych czapek z całego świata.

Za biurkiem siedzi aspirant sztabowy Roman Wieczorek. Gęste, posiwiałe włosy, krótko przystrzyżony zarost, spoglądające z uwagą oczy i ciemnogranatowy mundur ze służbowym identyfikatorem na piersi. Spokojny, opanowany, ważący każde słowo.

Do Zakopanego trafia w 1994 r., dokładnie rok po tym, jak na dworcu kolejowym urywa się ślad po dwóch licealistkach z Warszawy: Ernestynie i Ani.

Przepracował tu ponad trzy dekady, wychował dzieci, ale dla miejscowych wciąż nie jest "stąd".

Zanim został rzecznikiem prasowym, przez lata pracował w wydziale kryminalnym.

"Warszawa kocha Zakopane"

- Warszawa kocha Zakopane. W Zakopanem zasłabnie koń, a w Warszawie już o tym piszą. W Nowym Targu chłop chłopu może urwać głowę i nikogo to nie zainteresuje - tłumaczy rzecznik.

Ta fascynacja, jak wyjaśnia policjant, ma głębokie korzenie.

Już w dwudziestoleciu międzywojennym z Warszawy pod Giewont ciągnęła elita: pisarze, malarze, politycy i inteligencja, czyniąc z zimowej stolicy Polski przedłużenie warszawskich salonów.

Wieczorek od ponad trzech dekad widzi ciemniejszą stronę tej fascynacji Podhalem.

- Wiele osób przyciąga anturaż Zakopanego. Jadą pociągiem, rozmawiają z ludźmi, uśmiechają się, potem kawa na Krupówkach, spacer, idą w góry i skaczą - opowiada.

- Pół biedy, jak kogoś uda się odnaleźć. Gorzej, jak ktoś nie mówi rodzinie, że tu jedzie, albo dostajemy tylko lakoniczną informację, że może być w Zakopanem - dodaje.

- W śmierci w Tatrach wielu widzi specyficzny "tragiromantyzm". Dla policjantów oznacza to setki godzin poszukiwań - wyjaśnia.

"Liczył się każdy szczegół"

W latach 90., gdy Wieczorek zaczynał pracę w wydziale kryminalnym, system dopiero raczkował.

W tamtych czasach nie istniała centralna baza danych, a jedynie papierowe rejestry i kartoteki.

- Wtedy liczyło się przede wszystkim policyjne rzemiosło i pamięć. Notowałem każdy szczegół - wspomina.

Góry mają jednak własne prawa, z którymi nie wygra żadna technologia.

- Czasem Tatry nie oddają ludzi - mówi policjant i wspomina historię młodego człowieka, który poszedł w góry i zaginął.

- Przez długi czas nie było po nim żadnego śladu, aż w końcu po wielu miesiącach natrafiono na jego szczątki. Znajdowały się kilkanaście metrów od jednego z najbardziej uczęszczanych tatrzańskich szlaków. Każdego dnia przechodziły tamtędy setki turystów. Nikt niczego nie zauważył - opowiada.

"Do dziś chodzę zapalić znicze na te mogiły"

Zdarzały się jednak sytuacje, kiedy w górach odnajdywano zwłoki, ale nie było wiadomo, do kogo należą.

Wieczorek odpowiadał za ich pochówek. Pamięta pusty cmentarz i zaledwie trzy osoby nad grobem: on, grabarz i ksiądz.

- Do dziś 1 listopada chodzę zapalić znicze na te mogiły - wyznaje.

Czasem jednak udawało się ustalić tożsamość zmarłego.

Razem z innym policjantem przez długie miesiące pracowali nad sprawą niezidentyfikowanych zwłok znalezionych w górach. Jedynym punktem zaczepienia była wszywka, zwykła metka przy ubraniu.

Krok po kroku, nitka po nitce, dotarli do producenta i ustalili, kim był człowiek pochowany w bezimiennym grobie.

"Nie da się zniknąć w tłumie"

Praca w takim mieście jak Zakopane ma swoją cenę. Przez kurort przetaczają się miliony ludzi, ale społeczność lokalna jest mała i hermetyczna. Tutaj nie da się zdjąć munduru i zniknąć w tłumie.

- Zdarza się, że gdy jestem na spacerze z żoną, ktoś "rozbawiony" upewnia się: "Panie Romanie, ale pan dzisiaj nie na służbie?".

Znajomość każdego zakamarka i każdego mieszkańca działa w dwie strony, także wtedy, gdy sprawcy wychodzą na wolność.

- Kiedy mijam niektórych sprawców na chodniku, to odwracają głowę - mówi rzecznik.

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