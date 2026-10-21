Chce zawiesić partnerstwo z Lwowem. Prezydent Krakowa stawia sprawę jasno

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

- Te relacje muszą być budowane w oparciu o pojednanie historyczne, które musi opierać się na prawdzie historycznej - powiedział prezydent Krakowa Łukasz Gibała, proponując czasowe zawieszenie partnerstwa ze Lwowem. To reakcja na decyzję władz obwodu lwowskiego, które chcą poświęcić 2027 rok upamiętnieniu Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA), Romana Szuchewycza i Ołeha Olżycza.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Łukasz Gibała w urzędowym stroju i łańcuchu przemawia przy mównicy w eleganckiej sali, w tle trzech mężczyzn.
Łukasz Gibała chce zawiesić partnerstwo Krakowa ze LwowemŁukasz GągulskiPAP

W skrócie

  • Prezydent Krakowa zaproponował czasowe zawieszenie partnerstwa ze Lwowem w odpowiedzi na decyzję władz tego obwodu o upamiętnieniu w 2027 roku Ukraińskiej Armii Powstańczej i jej dowódców.
  • Decyzję władz obwodu lwowskiego skrytykowali polscy politycy, w tym Donald Tusk i Radosław Sikorski, którzy uznali ją za szkodliwą dla relacji polsko-ukraińskich.
  • Polska otrzymała zapewnienie od współpracowników prezydenta Zełenskiego, że decyzja o ustanowieniu roku UPA i Szuchewycza nie wejdzie w życie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Świeżo zaprzysiężony prezydent Krakowa Łukasz Gibała proponuje czasowe zawieszenie partnerstwa z Lwowem. To reakcja na decyzję władz obwodu lwowskiego, które chcą przeznaczyć 2027 rok na upamiętnienie Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA), Romana Szuchewycza i Ołeha Olżycza. O swojej propozycji Gibała poinformował podczas środowej sesji Rady Miasta Krakowa.

- Wszyscy wiemy, że Ukraina jest ofiarą agresji ze strony Rosji. Wspieramy Ukrainę w tej walce, zależy nam na partnerskich relacjach z Ukrainą, ale te relacje muszą być budowane w oparciu o pojednanie historyczne, które musi opierać się na prawdzie historycznej - powiedział prezydent Krakowa.

Jak podkreślił Łukasz Gibała, jego propozycja nie oznacza zerwania relacji z Lwowem. Chodzi o ich czasowe zawieszenie w związku z decyzją władz ukraińskiego regionu.

Relacje polsko-ukraińskie. Kontrowersyjna zasada władz obwodu lwowskiego

Bezpośrednim powodem inicjatywy Gibały jest decyzja Lwowskiej Rady Obwodowej dotycząca ustanowienia 2027 roku czasem upamiętnienia Romana Szuchewycza, Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz Ołeha Olżycza.

Zobacz również:

Donald Tusk zabrał głos w sprawie decyzji Lwowskiej Rady Obwodowej
Polska

Burza po decyzji ze Lwowa, Tusk ostrzega Ukrainę. "Kompletnie nie rozumiem"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Władze regionu zapowiedziały organizację wydarzeń poświęconych tym postaciom i formacji. Planowane działania mają obejmować m.in. inicjatywy edukacyjne, kulturalne, naukowe i informacyjne.

Do decyzji lwowskich władz odnieśli się przedstawiciele władz Polski. Donald Tusk określił decyzję Ukrainy jako "niemądrą".

- To jest niemądre, to szkodzi Ukrainie. Dla nas to jest oczywiście zawsze bardzo irytujące i w Polsce nie rozumiemy tego typu działań, tym bardziej że one są przede wszystkim wbrew interesom Ukrainy - powiedział Donald Tusk.

Radosław Sikorski z kolei poinformował, że podpisał wniosek o wpisanie na listę osób niepożądanych w Polsce radnego obwodu lwowskiego Swiatosława Szeremetę. Polityk wskazał na jego działalność rekonstruktorską związaną z Waffen-SS Galizien oraz pomysł ustanowienia 2027 roku rokiem Romana Szuchewycza, dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).

Zobacz również:

Minister spraw zewnętrznych Radosław Sikorski
Polska

Pilny ruch Sikorskiego po decyzji Lwowa. "Na listę osób niepożądanych"

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

Ukraina cofnie decyzję władz obwodu lwowskiego. Chodzi o UPA

Także wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, otwiera się w nowym oknie skrytykował decyzję Lwowskiej Rady Obwodowej o ustanowieniu 2027 roku rokiem Romana Szuchewycza, Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i Ołeha Olżycza.

- To jest bardzo zła decyzja. Wręcz bym powiedział, prowokacyjna decyzja w obecnych stosunkach polsko-ukraińskich i obecnych potrzebach Ukrainy. Zrobiona jakby przez agentów Rosji tak naprawdę - ocenił Marcin Bosacki w programie "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN24. Jak dodał w rozmowie z Polsat News, "trudno sobie wyobrazić gorszą decyzję dla stosunków polsko-ukraińskich niż ta".

Wiceszef MSZ podkreślił, że strona polska otrzymała zapewnienia dotyczące dalszych losów uchwały. - Mamy obietnicę ze strony najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego, że ta decyzja nie wejdzie w życie, czyli nie będzie tego roku UPA i Szuchewycza - przekazał.

- Trzymamy za słowo władze ukraińskie i liczymy na spełnienie tych obietnic - powiedział dla Polsat News.

Zobacz również:

Rok UPA i Szuchewycza we Lwowie. Bosacki krytykuje decyzję (zdj. ilustracyjne)
Polska

Skandal po decyzji Lwowa i nagły zwrot. Polsce złożono obietnicę

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak


"Polityczny WF": Nawrocki o wyborcach Brauna. Jaki plan ma prezydent?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze