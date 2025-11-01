W skrócie Dziewięcioletni chłopiec skierował laser w stronę pilotów podczas szkolenia lotniczego w Nowym Targu.

Policja zabezpieczyła laser i skierowała sprawę do sądu rodzinnego.

Policja ostrzega, że kierowanie laserem w samoloty to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek wieczorem na lotnisku w Nowym Targu podczas szkolenia samolotowego w ramach lotów VFR NOC.

"Z okolic bloków przy ul. Osiedle Polana Szaflarska ktoś skierował wiąz­kę lasera w stronę pilotów, co mogło doprowadzić do ich oślepienia i utraty kontroli nad samolotem" - przekazała Małopolska Policja.

Nowy Targ. Dziewięciolatek celował laserem w pilotów

Pilot zgłosił incydent policji, która od razu wysłała patrol w stronę budynków, z których skierowano laser. Szybko udało się ustalić sprawcę - okazał się nim dziewięcioletni chłopiec.

"Sprawa trafi do Sądu Rodzinnego w Nowym Targu, a laser został zabezpieczony do dalszego postępowania" - informuje policja.

Wcześniej nagranie ze zdarzenia opublikowano na profilu Lotniska w Nowym Targu w mediach społecznościowych.

"Coraz częściej można spotkać się z sytuacją, podczas której postronne osoby dla zabawy celują laserem w kokpit samolotu. Niestety osoby te nie zdają sobie sprawy, że używanie lasera w rejonie lotniska stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu, a także dla zdrowia i życia załogi" - napisano we wpisie, do którego dołączono nagranie, przedstawiające zajście.

Incydent w Nowym Targu. Policja apeluje do rodziców

W związku ze zdarzeniem nikt nie poniósł obrażeń, jednak policja przy tej okazji przypomina, że kierowanie wiązki lasera w stronę samolotu to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu.

"Taka zabawa może skończyć się katastrofą lotniczą lub trwałym uszkodzeniem wzroku pilota" - czytamy w komunikacie.

Apel policjantów znajduje poparcie w prawie lotniczym. Zgodnie z art. 87a zabrania się kierowania wiązki lasera w sposób mogący oślepić pilota. Za złamanie tego przepisu grozi grzywna, ograniczenie wolności lub kara więzienia do roku.

Mówi o tym art. 174 par. 1 Kodeksu karnego: "Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

"Apelujemy do rodziców i opiekunów - rozmawiajcie z dziećmi o skutkach takich zachowań. Laser to nie zabawka - może kosztować czyjeś życie" - podsumowali małopolscy policjanci.

