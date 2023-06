Bary mleczne to nie tylko uśpione relikty przeszłości. To wciąż prężnie działające, tętniące życiem jadłodajnie. Część z nich wygląda, jakby czas się zatrzymał. Inne odświeżane są według specyficznych estetycznych zasad, w duchu prostoty i skromności. W obliczu podwyżek cen wielu produktów w sklepach, bary mleczne mogą przejść kolejny renesans, a niektóre pewnie już przechodzą.

Wybraliśmy się do kultowych barów mlecznych na krakowskiej Nowej Hucie - Baru Północnego i Baru Centralnego.

Ukryty Bar Mleczny Północny

Do Północnego Baru Mlecznego trudno dotrzeć wprost z ulicy. Niepozorny lokalny schowany jest na Osiedlu Teatralnym, w sąsiedztwie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo kryje się za fasadą, która woła o odświeżenie.

Reklama

Zdjęcie Ukryty w osiedlu Bar Mleczny Północny / Anna Nicz / INTERIA.PL

W środku miejsca nie jest zbyt dużo, ledwie kilka stolików. Część osób bierze ze sobą jedzenie na wynos, w razie potrzeby można też dosiąść się do innych klientów. Słowem - zwykle znajdzie się tu miejsce.

Zdjęcie Bar Mleczny Północny ma bogate menu / Anna Nicz / INTERIA.PL

Bar serwuje klasyczne dania znane z tego typu jadłodajni. Hitem jest tu bukiet jarzyn z jajkiem, za który zapłaciliśmy niecałe dziesięć złotych.

Można tu zjeść zupy w cenie 4-5 zł, dania mięsne i wegetariańskie, dostępna jest także cała paleta różnego rodzaju pierogów.

Zdjęcie Bar Mleczny Północny w środku / Anna Nicz / INTERIA.PL

Stołują się tu lokalni mieszkańcy, podopieczni MOPS-u czy pracownicy okolicznych biur.

Jest to miejsce spotkań wielu pokoleń. Do starszego pana dosiada się młody mężczyzna. Jedzą razem w ciszy, na koniec wymieniają się grzecznościami.

Zdjęcie Posilki w Barze Północnym są w bardzo atrakcyjnych cenach / Anna Nicz / INTERIA.PL

- Trenujemy cały czas! - mówi pani obsługująca kasę, zagadnięta o niezwykłą prędkość, z jaką nabija kolejne dania. A pracy ma sporo - każda część składowa dodawana jest do kasy oddzielnie.

I tak, w przypadku bukietu warzyw, należy oddzielnie policzyć buraki, szpinak, ziemniaki, jajko oraz marchewkę z groszkiem. A jeśli na klawiaturze przestanie działać kropka, zamiast 7,76 zł za pierogi leniwe, kasa każe nam zapłacić 776 zł.

Zdjęcie Na pierwsze danie - zupa pomidorowa. Na drugie - pierogi. / Anna Nicz / INTERIA.PL

Co do samego smaku - oczywiście gusta są różne. Jednak w Barze Mlecznym Północnym serwowane posiłki są bardziej niż warte swojej ceny. To porządnie przygotowane, domowe dania, które kojarzą się z rodzinną kuchnią, często przywodząc na myśl smaki dzieciństwa. Poza tym, gdzie indziej w dużym mieście bylibyśmy w stanie zjeść dziś dwudaniowy, pełnowartościowy obiad za mniej niż 30 zł?

Bar Mleczny Centralny przykuwa uwagę wnętrzem

Tego dnia wybraliśmy się także do innego baru mlecznego na Nowej Hucie - otwartego w 1956 roku Baru Centralnego. Inaczej niż w przypadku Północnego, można tu łatwo trafić wprost z ulicy, lokal położony jest bowiem zaraz przy Placu Centralnym.

Zdjęcie Centralny Bar Mleczny na Nowej Hucie / Anna Nicz / INTERIA.PL

Po godzinie 15 wiele dań z menu jest już wykreślonych. Jednak i dla osób, które dopiero teraz mogły wpaść do lokalu znajdzie się co nieco do przegryzienia.

Wybór jest podobny, jak w Barze Północnym. Smaczny kapuśniak - jedyne 3,55 zł. Fasola po bretońsku - jest. Zraziki wieprzowe - proszę bardzo. Jeśli macie ochotę na coś słodkiego, tu także widnieje cała lista pierogów na słodko. Niestety, gdy tam byliśmy zostały już tylko leniwe z masłem i z cukrem, ale były całkiem smaczne.

Zdjęcie Centralny Bar Mleczny po godzinie 15 pustoszeje / Anna Nicz / INTERIA.PL

W pierwszej chwili uwagę przykuwa wnętrze baru, o wiele większego niż w Północnym. Wysoki sufit, piękne żyrandole i wielkie okna sprawiają, że w niczym nie przypomina on garkuchni.

Zdjęcie Wnętrze Centralnego Baru Mlecznego robi wrażenie / INTERIA.PL

Niskie ceny posiłków w barach mlecznych wynikają z budżetowych dotacji. Na rynku otwierają się nowe bary, w bardziej nowoczesnym wydaniu. Trudno jednak przebić klimat lokali z wieloletnią historią.

Nie oszukujmy się - wiekowe lamperie, kultowa ceramika i osobliwe ozdoby w postaci sztucznych kwiatków tworzą unikalną atmosferę, za którą coraz więcej osób tęskni.

Chcesz porozmawiać z autorką? Napisz: anna.nicz@firma.interia.pl