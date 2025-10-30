W skrócie Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Elżbiecie K. oraz czterem urzędnikom krakowskiego magistratu.

Zarzuty obejmują m.in. faworyzowanie spółki powiązanej z rodziną byłej wiceprezydent i przekazywanie jej poufnych informacji.

Podejrzani nie przyznają się do winy. Grożą im kary nawet do 10 lat więzienia.

Jak przekazała prokuratura w komunikacie, akt oskarżenia został skierowany do sądu w czwartek. Byłej zastępczyni prezydenta za czasów Jacka Majchrowskiego zarzucono m.in. nakłanianie funkcjonariuszy publicznych do "popełniania czynów zabronionych". Mowa o faworyzowaniu podmiotów reprezentowanych przez Spółkę Biuro Rozwoju Krakowa S.A. - należącej do męża i syna Elżbiety K. - oraz udostępniania jej informacji uzyskanych w związku z zajmowanym stanowiskiem.

Prokuratura wyjaśniła, że w ten sposób K. miała działać na szkodę interesu publicznego w postaci nierównego taktowania wszystkich podmiotów oraz interesu prywatnego podmiotów prawa handlowego funkcjonujących na rynku usług oferowanych przez spółkę, tj o przestępstwo z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 231 § 2 kk, art. 266 § 2 kk i inne. "Czyny te zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10" - podkreślono.

Kraków. Pracownicy urzędu miasta z zarzutami

Oprócz byłej wiceprezydent zarzuty przedstawiono także czterem urzędnikom. Jest wśród nich Sebastian Ch., pełniący funkcję Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta Krakowa. Miał on udzielić korzyści majątkowej i osobistej Rafałowi K. zapewniając mu na przyszłość zatrudnienie na konkretnym stanowisku, co miało się wiązać z otrzymywaniem stałego wynagrodzenia (zarzut przestępstwa z art. 229 § 1 kk, zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat ośmiu).

Zarzut usłyszała też Janina P. zatrudniona na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Dróg Zarządu Miasta Krakowa. Urzędniczka miała "preferencyjnie traktować" podmioty reprezentowane przez spółkę Biuro Rozwoju Krakowa S.A. i regularnie udostępniać osobie nieuprawnionej informacje uzyskane w pracy. P. zarzuca się także "dostosowanie treści wydawanych opinii i uzgodnień do oczekiwań" (zarzut przestępstwa z art. 231 § 2 kk i art. 266 § 2 kk - zagrożone karą do lat 10).

Faworyzowanie spółki, ujawnianie informacji. Ruch prokuratury ws. krakowskiego magistratu

Podejrzanej Bożenie K-M., pełniącej obowiązki Dyrektora Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, zarzucono niedopełnienie obowiązków służbowych poprzez preferencyjne traktowanie podmiotów reprezentowanych przez wspomnianą spółkę i regularne udostępnianie osobie nieuprawnionej informacji oraz dokumentacji pozyskanych w pracy (zarzut z art. 231 § 2 kk, 266 § 2 kk i inne - zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności).

Czwartym urzędnikiem jest Rafał K. pełniący obowiązki Dyrektora Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa. Zarzuca się mu przyjęcie korzyści majątkowej i osobistej w postaci przyszłego zatrudnienia na stanowisku dyrektora, co było związane uzyskiwaniem stałego miesięcznego wynagrodzenia (przestępstwo z art. 228 § 1 kk - zagrożone karą do ośmiu lat pozbawienia wolności).

Prokuratura przekazała, że podejrzani nie przyznali się do dokonania zarzucanych im czynów, "składając wyjaśnienia, które nie korelowały ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym".

