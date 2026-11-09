W skrócie W sobotniej strzelaninie na krakowskim rynku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym sprawca, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.

W rodzinnym mieszkaniu 24-letniego napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci odnaleźli ciała trzech osób: matki, ojca oraz siostry mężczyzny.

Słowa ministra Marcina Kierwińskiego o rzekomych prawicowych poglądach sprawcy wywołały ostrą krytykę opozycji i debatę o przedwczesnym wyciąganiu wniosków.

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W sobotę po godz. 15 na krakowskim rynku doszło do strzelaniny. Sprawcą ataku w którym zginęło sześć osób okazał się być 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego. Minister Marcin Kierwiński, otwiera się w nowym oknie mówiąc tego dnia o sprawcy podkreślił, że miały go "fascynować ideologie prawicowe", a jego poglądy były "bardzo radykalne i ultranacjonalistyczne".

Wypowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji była cytowana w mediach na całym świecie. O potencjalnych poglądach mężczyzny pisało m.in.: brytyjskie BBC, amerykańskie Associated Press oraz fińskie YLE.

Burza po słowach ministra Kierwińskiego. "Niestety nie zrozumiał"

Słowa te wywołały oburzenie części polityków, którzy sprzeciwiają się dochodzeniu do pochopnych wniosków tak krótko po tragedii. "Tragiczne wydarzenia w Krakowie powinny pozostać jak najdalej od bieżącej polityki i partyjnych sporów" - pisał na platformie X Mariusz Błaszczak, otwiera się w nowym oknie.

"Niestety nie zrozumiał tego minister Marcin Kierwiński, który uznał, że jedną z pierwszych informacji przekazanych Polakom powinna być ta, o rzekomo skrajnie prawicowych poglądach zamachowca" - zauważył polityk Prawa i Sprawiedliwości.

"To czas żałoby, solidarności i szacunki dla ofiar" - podkreślił.

Jarosław Kaczyński, otwiera się w nowym oknie odnosząc się do słów szefa MSWiA wskazał, że "bez znaczenia jest to, jakie miał poglądy polityczne".

"Mimo to minister Kierwiński jako jedną z pierwszych informacji, jeszcze zanim służby weszły do mieszkania sprawcy, podał, iż zamachowiec fascynował się ideologiami prawicowymi. Okazało się to ordynarnym kłamstwem" - wskazał prezes PiS.

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Kraków. Waldemar Żurek o słowach Marcina Kierwińskiego

Z kolei pytany przez TVP Info o "radykalne poglądy" sprawcy Waldemar Żurek, otwiera się w nowym oknie powiedział, że nie chce się na ten temat wypowiadać.

- Jako prokurator generalny mam pewne ograniczenia związane z postępowaniem przygotowawczym, ale też wiem, że było ogromne oczekiwanie wobec ministra Marcina Kierwińskiego i to jest zrozumiałe, że opinia publiczna chce mieć takie informacje, więc moim zdaniem minister miał przesłanki do tego, żeby w tym momencie takiej informacji udzielić. Ja zamilknę - mówił.

Minister sprawiedliwości dodał, że jeżeli prokuratura uzna, że postępowanie jest na takim etapie, iż informacja o motywach sprawcy nie zaszkodzi śledztwu, to będzie na ten temat informować.

Magdalena Sroka, otwiera się w nowym oknie z PSL-u oceniła, że wypowiedź Kierwińskiego była "jednym słowem za dużo". - Być może minister miał więcej informacji. Być może powinien to bardziej wytłumaczyć. Natomiast w tych pierwszych godzinach powinniśmy te emocje obniżać - wskazała w rozmowie z Polsat News.

Kierwiński mówił o poglądach sprawcy tragedii w Krakowie. Hołownia reaguje

W poniedziałkowym wydaniu programu "Graffiti" na słowa Kierwińskiego zareagował również Szymon Hołownia, otwiera się w nowym oknie. - Rozumiem, że miał jakieś poszlaki. Rozumiem, że on tego też sobie nie wymyślił. Nie wyobrażam sobie, że minister coś sobie wymyśla bo tak mu przyszło do głowy - wskazał lider Polski 2050, otwiera się w nowym oknie.

Hołownia podkreślił jednak, że spór o te słowa to kolejna "polityczna awantura, która jest zupełnie obok tego, co dzisiaj myślą i czują ludzie". - To kolejny dowód na narastającą wirtualizację polskiej polityki i coraz większe odklejenie klasy politycznej i komentariatu - wskazywał.

Hołownia dodał, że ludzie w związku z tragedią mają zupełnie inne pytania. Wskazał m.in. na problem rozmowy z dziećmi o tak trudnych tematach, jak również problem zauważania problemów, które mogą dziać się w głowie człowieka.

Kraków. Strzelanina na rynku. Nie żyje sześć osób, wielu rannych

Do tragedii doszło w sobotę po godz. 15. Według informacji udostępnionych przez policję 24-letni Michał O. wjechał na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać z broni automatycznej do znajdujących się tam przypadkowych ludzi.

Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym interweniujący policjanci oraz napastnik, który zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu.

W rodzinnym mieszkaniu 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła w sobotę wieczorem ciała trzech osób z ranami postrzałowymi. Byli to 52-letnia kobieta, 53-letni mężczyzna oraz 21-latka. Służby ustalili, że byli to matka, ojciec oraz siostra napastnika.

Śledztwo w obu sprawach prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej, otwiera się w nowym oknie. Według dotychczasowych ustaleń obu czynów miała dokonać ta sama osoba. Prokuratura bada okoliczności ataku w Krakowie oraz zabójstwa członków najbliższej rodziny 24-letniego zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim.



