Do zniszczenia aut doszło w dzielnicy Bronowice w lutym oraz marcu 2023 roku, w Krakowie. Nieznany sprawca przebijał opony w samochodach zaparkowanych przy ulicy Balickiej, Świerkowej, Godlewskiego, Cisowej, Korbutowej, Gradowej, Podłącze, Rydla, Wallek-Walewskiego, Złoty Róg, Czepca, Bronowickiej oraz Cichej.

Mężczyzna przebił opony w kilkudziesięciu pojazdach. Akt wandalizmu zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Do tej pory nie nie udało się ustalić tożsamości podejrzanego. Lokalna policja zwraca się z prośbą o pomoc w namierzeniu osoby widocznej na nagraniu.

Rozpoznajesz go? Powiadom policję

Mundurowi proszą, by wszelkie informacje na temat podejrzanego, pozwalające go zidentyfikować, kierować do Komisariatu Policji IV w Krakowie pod nr tel. 47-83-52-913, nr tel. 47-83-51-203 lub mailowo na adres e-mail: kp4@krakow.policja.gov.pl