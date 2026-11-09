W skrócie Szef policji Marek Boroń pochwalił szybką reakcję funkcjonariuszy w Krakowie.

Funkcjonariusze Jakub Kulik i Artur Morański zostali ranni w trakcie pościgu za napastnikiem, ale dzięki ich postawie udało się zatrzymać Michała Oksińskiego.

Obaj ranni policjanci przeszli operacje i zostali wybudzeni ze śpiączki, a ich stan zdrowia - mimo że nadal ciężki - jest określany przez lekarzy jako stabilny.

Komendant podkreślił, że sprawca był silnie uzbrojony i gdyby nie interwencja funkcjonariuszy, mogło by pojawić się znacznie więcej ofiar śmiertelnych.

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Komendant główny polskiej policji gen. insp. Marek Boroń był gościem Agnieszki Gozdyry na antenie Polsat News.

Na początku swojego wystąpienia w programie "Debata Gozdyry" złożył kondolencje rodzinom ofiar i podziękował policjantom, którzy zatrzymali zamachowca.

Kraków. Szef policji o zamachowcu: Mógł jeszcze dużo więcej osób zabić

- Sprawca był tak uzbrojony, że mógł jeszcze dużo więcej osób zabić. Miał wiele jednostek broni (...). To jest bohaterstwo tych młodych policjantów - stwierdził.

Jakub Kulik i Artur Morański, funkcjonariusze krakowskiej policji, pomogli ująć Michała Oksińskiego, który dokonał zamachu na Rynku Głównym w Krakowie. To dzięki ich bohaterskiej postawie udało się zatrzymać zamachowca.

W trakcie pościgu obaj funkcjonariusze zostali ranni - w szczególnie złym stanie znajdował się Kulik, o którego życie długo walczyli lekarze. Policjanci przeszli operacje i zostali wybudzeni ze śpiączki.

Strzelanina w Krakowie. Boroń: Kulik i Morański są prawdziwymi stróżami prawa

- Jakub i Artur dokonali tego, czego każdy z nas by chciał, żeby dokonywali policjanci w obronie słabszych. To są prawdziwi stróże prawa, tak, jak sobie to wyobrażamy, tak, jak sobie tego życzymy - podkreślił Boroń.

Szef policji poinformował, że nie miał jeszcze okazji rozmawiać z rannymi funkcjonariuszami. Jak stwierdził, ich stan pozostaje ciężki, ale jest stabilny. Podziękował w tym kontekście medykom, zarówno tym, którzy interweniowali na miejscu zamachu, jak i lekarzom z krakowskich szpitali, za opiekę roztoczoną nad policjantami.

- Jeden z tych policjantów miał dwie operacje - jedna ratowała życie, druga usprawniała rękę, bo został postrzelony w rękę - przekazał.

Szef polskiej policji podkreślił, że choć zamach z Krakowa jest pierwszym tego typu zdarzeniem w Polsce, służby już od dawna przygotowywały się na taki scenariusz. - Mamy do czynienia z aktami sabotażu, aktami dywersji, jesteśmy krajem przyfrontowym. Ja zakładałem, że takie sytuacje mogą się zdarzyć - powiedział.

Szef policji o szczegółach zatrzymania Michała O. "Policjant wstaje i idzie"

Boroń wskazał, że podczas szkolenia funkcjonariusze są przygotowywani do działań w niebezpiecznych warunkach. Podkreślił także, że policjanci, nawet jeżeli podczas interwencji nie dochodzi zwykle do użycia broni palnej, mierzą się na co dzień z bardzo groźnymi sytuacjami.

- To jest dla nas budujące, że policjanci, mając świadomość, że są gorzej uzbrojeni od sprawcy, podejmują to ryzyko (...). Policjant został ranny (...), upadł, kolega zaczął strzelać i ten policjant wstaje i idzie, bo ma świadomość, że jeżeli on nie podejmie działania, to zginie jego kolega, zginie on, zginie wiele innych osób - powiedział, dodając, że "to są ułamki sekund".

Policjant podkreślił, że w momencie, w którym radiowóz z funkcjonariuszami, którzy dokonali zatrzymania, podążał za sprawcą, potencjalne drogi ucieczki były odcinane przez inne pojazdy.

"Nie ma takiej policji na świecie". Szczegóły akcji na Rynku Głównym w Krakowie

- Sytuacja była dobrze oceniona, radiowozy były dobrze kierowane (...). Ile strzelał Breivik do cywilów? Ponad godzinę. Więc jeżeli chcemy porównywać - nie ma takiej policji na świecie, która by tak szybko zadziałała. Możemy być dumni - powiedział.

Komendant główny policji odniósł się także do wątku potencjalnego posiadania broni długiej przez policjantów odbywających patrole. Jak zauważył, tego typu wyposażenie nie sprawdzi się w każdej sytuacji. Wymagałoby także dodatkowego szkolenia. Przyznał jednak, że rozmowy na temat dozbrojenia funkcjonariuszy są w toku, planowane są także nowe zakupy.

- Czy broń długa w tym przypadku nie przyniosłaby więcej szkody niż pożytku? (...) Nie mamy na celu zabić, tylko unieszkodliwić - powiedział Boroń, wskazując, że do zdarzenia doszło na zatłoczonym rynku.



