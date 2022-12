Zwykle jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że gdy tylko w Polsce zaczyna robić się chłodno, bociany udają się na wędrówkę do przysłowiowych "ciepłych krajów" w Afryce, gdzie spędzają najzimniejsze miesiące, by powrócić nad Wisłę wiosną.

Inną decyzję podjął jednak bocian z Rabki-Zdroju (woj. małopolskie), który udał się na spacer po miejscowym parkingu przy ul. Zakopiańskiej. Jeden z internautów uwiecznił odważnego ptaka i zamieścił materiał w mediach społecznościowych.

TikTok

Bocian w Rabce-Zdroju. "Przylatują w celach towarzyskich"

Część osób wyraziła zaniepokojenie o zdrowie zwierzęcia, bowiem bocian w Polsce o tej porze roku jest niecodziennym zjawiskiem. Z odpowiedzią na tę nurtującą kwestię pospieszyły media lokalne.

Reklama

Jak dowiedziało się Radio Kraków w rabczańskim magistracie, ptak ma na imię Felek i mieszka w jednym z gospodarstw przy ul. Zaryte. - Na ulicę Zakopiańską przylatuje najwyraźniej w celach towarzyskich - stwierdziła rozgłośnia na swojej stronie.