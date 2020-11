Bochnia: Na rynku odkryto ludzką czaszkę

Podczas prac remontowych na rynku w Bochni (woj. małopolskie) odkryto ludzką czaszkę, kości i miejsce, które mogło być "paleniskiem" do tracenia czarownic - informuje serwis bochnianin.pl.

Zdjęcie Czaszka znaleziona podczas prac na rynku w Bochni /www.bochnianin.pl /YouTube

Odkrycia dokonano w czasie prac remontownych na bocheńskim rynku. Zdaniem archeologów znaleziona czaszka mogła należeć do straconego w tym miejscu skazańca. Prawdopodobnie była to kobieta.

Kilka metrów dalej natrafiono też na konstrukcję z cegieł pokrytą wieloma warstwami popiołu. Mogło to być miejsce przeznaczone do tracenia czarownic, ale to na razie tylko hipoteza, która wymaga dalszego sprawdzenia.



Według źródeł historycznych, jak przypomina serwis bochnianin.pl, w XVII w. na rynku dokonywano palenia kobiet uznawanych za czarownice.



W tej chwili prace prowadzone są w północno-wschodniej części rynku. Już wcześniej odsłonięto tam dobrze zachowaną infrastrukturę - drewniane rynsztoki, drogę czy fragmenty jatki.



W związku z ostatnim odkryciem możliwe, że zakres prac badawczych zostanie poszerzony.