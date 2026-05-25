"Bezkrólewie" w Krakowie. Ważne informacje dla mieszkańców

Sekretarz miasta Krakowa Antoni Fryczek zapewnił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że zarówno urząd miasta, jak i miejskie jednostki organizacyjne "działają w trybie normalnym".

- Wszelkie upoważnienia, pełnomocnictwa, które zostały wydane, obowiązują. Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać odpis stanu cywilnego, prawo jazdy, dowód osobisty - uzyska - mówił Fryczek.

Sekretarz miasta, który będzie kierować miastem do czasu powołania komisarza, dodał, że "czas, w którym wspomniane jednostki działają, jest szczególny". - Chciałbym pewną rzecz wyjaśnić, bo mam wrażenie, że wszyscy sądzą, iż prezydenta nie ma. Prezydent miasta Krakowa Aleksander Miszalski pełni swoją funkcję do chwili publikacji wyników referendum w dzienniku urzędowym - zaznaczył.