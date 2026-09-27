W skrócie W przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa żaden z kandydatów nie uzyskał ponad połowy głosów, co oznacza drugą turę między Łukaszem Gibałą i Moniką Piątkowską.

Według sondażu OGB dla Polsat News i Newsmax Polska Gibała ma 57,2 proc. poparcia, a Piątkowska 38,4 proc.

Obecne wybory są efektem majowego referendum, w którym Aleksander Miszalski został odwołany ze stanowiska prezydenta Krakowa.

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Mieszkańcy Krakowa w niedzielę 27 września wybierali nowego prezydenta miasta. Były to przedterminowe wybory samorządowe, zarządzone po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w majowym referendum. Lokale wyborcze były otwarte od godz. 7 do 21.

O fotel prezydenta Krakowa ubiegało się siedmioro kandydatów:

Michał Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość)

Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców) (KWW Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców)

Daria Gosek-Popiołek (KW NL) (KW NL)

Michał Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej)

Aleksandra Owca (KW Razem)

Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej - Ponad Podziałami) (KWW Moniki Piątkowskiej - Ponad Podziałami)

Sławomir Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska)

Początkowo zarejestrowanych kandydatów było ośmioro. Na kilka dni przed głosowaniem Jan Hoffman wycofał się jednak z wyborów, otwiera się w nowym oknie i przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Obaj podpisali Pakt Współpracy dla Krakowa.

Według sondażu exit poll OGB dla Polsat News i Newsmax Polska I turę wyborów wygrał Łukasz Gibała (35,7 proc.), który wyprzedził Monikę Piątkowską (28,4 proc.). Gibała wygrywa z Piątkowską również w sondażu exit poll Ipsos - 36,6 proc. do 24,4 proc.

Frekwencja wyniosła 44,3 proc. według sondażu exit poll OGB oraz 41,9 proc. według Ipsos.

Żaden z kandydatów nie przekroczył w niedzielnym głosowaniu progu 50 proc. ważnie oddanych głosów, dlatego o tym, kto zostanie nowym prezydentem Krakowa, zdecyduje druga tura. Odbędzie się ona 11 października.

Gibała czy Piątkowska? Sondaż przed II turą wyborów w Krakowie

W decydującym starciu zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.

Przypomnijmy, że Gibała jest bezpartyjny i startuje z własnego komitetu Kraków dla Mieszkańców. To jego kolejna próba zdobycia urzędu prezydenta Krakowa. Przed pierwszą turą otrzymał również poparcie Jana Hoffmana, inicjatora referendum, które doprowadziło do odwołania Miszalskiego.

Piątkowska jest senatorką i członkinią Koalicji Obywatelskiej, ale w krakowskich wyborach wystartowała z własnego komitetu Ponad Podziałami. Jej kandydaturę wspierają Koalicja Obywatelska i PSL. W kampanię na jej rzecz angażowali się m.in. premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

OGB sprawdziła, jak wyglądałoby poparcie dla obojga kandydatów przed II turą.

Na Łukasza Gibałę chce zagłosować 57,2 proc. ankietowanych, natomiast Monikę Piątkowską wskazuje 38,4 proc. badanych.

Jednocześnie 4,4 proc. uczestników badania nie zdecydowało jeszcze, na kogo odda głos w drugiej turze.

Przedterminowe wybory w Krakowie. Miszalski odwołany w referendum

Obecne wybory są konsekwencją wydarzeń z maja. Aleksander Miszalski, który objął urząd prezydenta Krakowa po wyborach w 2024 roku, został odwołany w lokalnym referendum.

Za jego odwołaniem zagłosowało 171 581 osób, a przeciw było 3631 głosujących. Frekwencja w referendum dotyczącym prezydenta wyniosła 29,99 proc., dzięki czemu głosowanie było ważne.

Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik.



