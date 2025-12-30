Awaria na stoku narciarskim. Kilkadziesiąt osób utknęło na wyciągu
Około 70 osób zostało ewakuowanych z wyciągu narciarskiego na terenie ośrodka narciarskiego Czarny Groń w miejscowości Rzyki w powiecie wadowickim. - Akcja służb już się zakończyła. Nikomu nic się nie stało - powiedział w rozmowie z Interią kpt. Krzysztof Cieciak z PSP w Wadowicach.
- Wyciąg narciarski zatrzymał się wskutek awarii. Po około 50 minutach kolejka została uruchomiona w trybie awaryjnym - powiedział rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły.
Strażak dodał, że po tym czasie "rozpoczęło się przemieszczanie kanap i wysiadanie narciarzy, których było około 70. Nikt nie wymagał pomocy".
Rzyki. Awaria wyciągu w ośrodku Czarny Groń
Zakończenie akcji straży pożarnej potwierdził także w rozmowie z Interią kpt. Krzysztof Cieciak, oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.
- Akcja służb już się zakończyła. Nikomu nic się nie stało - powiedział.
Ośrodek Czarny Groń w Rzykach jest jedną z najpopularniejszych stacji narciarskich w Beskidach. Sytuacja była poważna, bo wieczorem w Beskidach temperatura spadła poniżej zera i wiał zimny wiatr.
Jak poinformowało Radio Kraków, w akcji na miejscu zdarzenia wzięło udział blisko 20 pojazdów straży pożarnej, wspieranych przez specjalistyczne grupy wysokościowe z Krakowa i Limanowej.