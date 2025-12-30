W skrócie Awaria wyciągu narciarskiego w ośrodku Czarny Groń w Rzykach spowodowała zatrzymanie się kolejki i uwięzienie około 70 osób.

Po około 50 minutach uruchomiono kolejkę w trybie awaryjnym, co pozwoliło na opuszczenie wyciągu przez narciarzy bez poważniejszych konsekwencji.

W akcji brało udział blisko 20 pojazdów straży pożarnej oraz specjalistyczne grupy wysokościowe z Krakowa i Limanowej, nikt nie ucierpiał.

- Wyciąg narciarski zatrzymał się wskutek awarii. Po około 50 minutach kolejka została uruchomiona w trybie awaryjnym - powiedział rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły.

Strażak dodał, że po tym czasie "rozpoczęło się przemieszczanie kanap i wysiadanie narciarzy, których było około 70. Nikt nie wymagał pomocy".

Rzyki. Awaria wyciągu w ośrodku Czarny Groń

Zakończenie akcji straży pożarnej potwierdził także w rozmowie z Interią kpt. Krzysztof Cieciak, oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.

- Akcja służb już się zakończyła. Nikomu nic się nie stało - powiedział.

Ośrodek Czarny Groń w Rzykach jest jedną z najpopularniejszych stacji narciarskich w Beskidach. Sytuacja była poważna, bo wieczorem w Beskidach temperatura spadła poniżej zera i wiał zimny wiatr.

Jak poinformowało Radio Kraków, w akcji na miejscu zdarzenia wzięło udział blisko 20 pojazdów straży pożarnej, wspieranych przez specjalistyczne grupy wysokościowe z Krakowa i Limanowej.

