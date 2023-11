Chociaż miała gdzie usiąść, słownie i fizycznie zaatakowała młodą pasażerkę krakowskiego MPK, która źle się czuła i musiała zajmować miejsce. Mowa o seniorce poruszającej się o kulach, która rozpętała awanturę w autobusie linii "424". Przypadkowo napotkanej kobiecie kazała się "zamknąć", a ponadto przyciskała ją do okna. Szacunku nie miała także do kierowcy, który stanął w obronie. MPK wydało apel do starszych osób, by w komunikacji miejskiej zachowywali się z kulturą.