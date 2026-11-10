W skrócie W pięciu krakowskich szpitalach przebywa obecnie 12 osób poszkodowanych w sobotnim ataku na Rynku Głównym, poinformował rzecznik wojewody małopolskiego.

Stan rannego policjanta Artura Morańskiego, przebywającego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie, lekarze określają jako stabilny, ale nadal ciężki.

W sobotnim ataku 24-letniego Michała Oksińskiego na krakowskim Rynku zginęło sześć przypadkowych osób, a sprawca najprawdopodobniej wcześniej zabił własną rodzinę.

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- We wtorek po południu ze Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera został wypisany kolejny ranny mężczyzna. Obecnie w pięciu szpitalach jest nadal hospitalizowanych 12 rannych w wyniku sobotniego ataku - przekazał Kosowski.

We wtorek do 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie został przeniesiony 27-letni policjant Artur Morański, który wcześniej przebywał w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza.

Stan funkcjonariusza jest stabilny, ale nadal ciężki. Policjanta czeka wieloetapowe leczenie rekonstrukcyjne poważnie uszkodzonej ręki. Doznał także urazu płuca, który został już zabezpieczony - poinformował prof. Wojciech Szczeklik z wojskowej placówki.

Dyrektor szpitala Bartłomiej Guzik doprecyzował, że planowana operacja rekonstrukcji ręki to "pierwsza z wielu operacji, która będzie wykonywana u pacjenta, mająca na celu odtworzenie wszelkich struktur, jakie zostały uszkodzone" w wyniku sobotniej strzelaniny w Krakowie.

- Jest to inicjacja tego procesu, który będzie trwał pewnie wiele tygodni - dodał.

Wcześniej wojewoda małopolski informował, że w krakowskich szpitalach przebywa 13 rannych. W poniedziałek jedną osobę wypisano do domu, a obywatela Austrii przewieziono na dalsze leczenie do jego kraju.

Atak w Krakowie. Sześciu zabitych, wielu rannych

Do ataku na Rynku Głównym w Krakowie doszło w ubiegłą sobotę o godz. 15. 24-letni Michał Oksiński, pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego, wjechał samochodem na płytę Rynku, a następnie zaczął strzelać z karabinu do znajdujących się na nim przypadkowych osób.

W pogoń za mężczyzną ruszył policyjny radiowóz. Dwóm funkcjonariuszom udało się zatrzymać napastnika po kilku minutach na skrzyżowaniu ulic Stradomskiej i Dietla. Tam doszło do wymiany ognia między policjantami a 24-latkiem. W akcji poważnie ranny został napastnik oraz obaj policjanci: Jakub Kulik i Artur Morański.

W wyniku ataku zabitych zostało sześć przypadkowych osób na krakowskim Rynku, w tym obcokrajowcy, a 16 zostało rannych. Wielu z poszkodowanych, w tym obaj policjanci, trafiło do szpitali w stanie krytycznym. Sprawca zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.

W sobotę wieczorem służby ujawniły, że Michał Oksiński najprawdopodobniej przed dokonaniem ataku w Krakowie zabił również swoją rodzinę. W jego mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono bowiem zwłoki jego ojca, matki i młodszej siostry. Wszystkie trzy ciała miały ślady po kulach.



