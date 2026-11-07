Atak w Krakowie, poruszenie w sieci. "Jestem wstrząśnięty", "ogromna tragedia"

"W obliczu doniesień o tragedii w Krakowie łączę się w bólu z rodzinami ofiar. Pamiętajmy o zabitych w naszych modlitwach" - napisał w serwisie X były premierMateusz Morawiecki.

"Bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze. W świecie pełnym zagrożeń musimy zrobić wszystko, by chronić życie naszych obywateli. Nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie!" - stwierdził lider Rozwoju Plus.

W ataku w Krakowie zginęło pięć osób, a kilkanaście jest rannych. Małopolska policja przekazała już, że napastnik został zatrzymany. Na miejscu trwa akcja służb.

Szef MON powiadomił, że jest w kontakcie z ministrem Kierwińskim, wojewodą i wszystkimi służbami. "Wszelkie okoliczności i motywy tego zdarzenia zostaną dokładnie sprawdzone. Składam najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar" - napisał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

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Atak w Krakowie. Szef MSWiA jedzie na miejsce

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała, że szef tego resortu udaje się do Krakowa.

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Politycy reagują po ataku w Krakowie. Kondolencje dla ofiar i bliskich

"Ogromna tragedia na krakowskim Rynku. Łączę się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar tej niewyobrażalnej tragedii. Sprawca został ranny i zatrzymany. Na miejscu zdarzenia pracują już prokuratorzy, policja oraz wszystkie służby, które zabezpieczają ślady i wyjaśniają okoliczności ataku" - podał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

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"Wyrazy współczucia dla bliskich ofiar wstrząsającego ataku w Krakowie. Myślami jestem z nimi, z rannymi i z mieszkańcami Krakowa. Siły" - napisała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziamianowicz-Bąk.

"Jestem wstrząśnięty informacjami o dramatycznych wydarzeniach z Krakowa. Najszczersze kondolencje dla rodzin ofiar, dużo siły dla rannych" - napisał marszałek Włodzimierz Czarzasty.

Głos w sieci zabrał także prezydent. "Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami" - napisał. "Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest w drodze do Krakowa" - powiadomił Karol Nawrocki.

"Wstrząsające informacje o tragedii w Krakowie. W obliczu tego dramatu łączę się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar, przekazując im wyrazy głębokiego współczucia. Naszą modlitwą obejmijmy także wszystkich rannych i poszkodowanych" - napisał Przemysław Czarnek z PiS. "Oczekujemy rzetelnego ustalenia przebiegu i przyczyn tragedii, a także pełnej odpowiedzialności osób, które przyczyniły się do tego dramatu. Życie i bezpieczeństwo ludzi muszą być zawsze najważniejsze" - napisał polityk.

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Kraków. Politycy poruszeni atakiem w stolicy Małopolski

"Wszystkich nas porusza sytuacja w Krakowie, natomiast najlepsze, co teraz możemy zrobić, to zaczekać na informacje od policji. Każdy, kto w tej sytuacji natychmiast rusza do politycznego ataku, powinien się wstydzić" - napisał jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

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"Tragiczne informacje z Krakowa. Ohydna zbrodnia" - napisał lider partii Razem Adrian Zandberg.

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"W imieniu minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy składamy najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim osób, które straciły życie w tragicznym wydarzeniu w Krakowie" - przekazało w sieci Ministerstwo Zdrowia.



