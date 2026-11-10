W skrócie Policjanci uczestniczący w zatrzymaniu napastnika posiadali kamery nasobne, które zostały zabezpieczone przez śledczych w celu weryfikacji nagrań z przebiegu interwencji.

W sobotnim ataku na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy, którzy brali udział w wymianie ognia ze sprawcą.

Przed atakiem 24-letni sprawca najprawdopodobniej zabił rodziców i siostrę, których ciała z ranami postrzałowymi odnaleziono w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

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Sobotni zamach w Krakowie został udokumentowany na nagraniach przez wielu świadków zdarzenia oraz przez kamery monitoringu. Wideo, przedstawiające moment ataku, pojawiły się w mediach społecznościowych, ale zostały również zabezpieczone przez śledczych.

Jak się okazuje kamery nasobne mieli także dwaj policjanci, którzy zatrzymali 24-letniego napastnika. - Mogę potwierdzić, że obaj ci funkcjonariusze mieli kamery nasobne. Zostały one zabezpieczone. Natomiast co do nagrań, czy interwencja została zarejestrowana, nie jestem w stanie tego w tym momencie stwierdzić - przekazała w rozmowie z Onetem rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło.

Zaznaczyła jednak, że nie można wykluczyć, że kamery zostały uszkodzone podczas akcji. Obaj policjanci podczas zatrzymania napastnika zostali bowiem poważnie ranieni.

Atak w Krakowie. Śledczy sprawdzą czy sprawca nagrywał zdarzenie

Śledczy nie wykluczają również, że sam sprawca mógł nagrywać zdarzenie. Będzie to weryfikowane w trakcie dochodzenia - Na tę chwilę wiadomo, że zabezpieczony został telefon sprawcy. Ale na tym etapie śledztwa nie wiemy, czy coś nagrywał - przekazała Onetowi podinsp. Cisło.

Prokuratura poinformowała, że sprawdzane jest obecnie także, czy w samochodzie sprawcy nie było kamery, którą nagrywał on atak.

- Jeżeli są nagrania, rzeczywiście mogą być one ważnym dowodem w sprawie - przekazał portalowi prok. Eryk Stasielak, szef małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Kraków. Atak na Rynku Głównym. Wielu zabitych i rannych

Do ataku na Rynku Głównym w Krakowie doszło w sobotę o godz. 15. 24-letni Michał Oksiński, pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego, wjechał samochodem na płytę Rynku, a następnie zaczął strzelać z karabinu do znajdujących się na nim osób.

W pogoń za mężczyzną ruszył policyjny radiowóz. Ostatecznie dwóm funkcjonariuszom udało się zatrzymać napastnika po kilku minutach na skrzyżowaniu ulic Stradomskiej i Dietla. Tam doszło do wymiany ognia między policjantami a 24-latkiem. W akcji poważnie ranny został napastnik oraz obaj policjanci: Jakub Kulik i Artur Morański.

W wyniku ataku zabitych zostało sześć przypadkowych osób na krakowskim Rynku, w tym obcokrajowcy, a 15 zostało rannych. Wielu z poszkodowanych, w tym obaj policjanci, trafiło do szpitali w stanie krytycznym. Sprawca nie przeżył ataku.

W sobotę wieczorem służby ujawniły, że Michał Oksiński najprawdobniej przed dokonaniem ataku w Krakowie zabił również swoją rodzinę. W jego mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono bowiem zwłoki jego ojca, matki i siostry. Wszyscie trzy ciała miały ślady po kulach.



